Les figurines Funko Pop de la saison 2 de Mandalorian révélées 10z viral

Avec Funko Pop ! les figurines étant si populaires auprès des collectionneurs passionnés et des fans occasionnels, il n’est pas étonnant que toutes les grandes franchises du jeu veuillent immortaliser leurs personnages sous la forme de minuscules figurines en plastique. Guerres des étoiles ne fait pas exception à cette règle, et il semble maintenant que nous obtiendrons encore plus de la franchise de science-fiction très bientôt. Aujourd’hui, Funko a annoncé une toute nouvelle gamme de Pops pour Le Mandalorien, un ajout à sa gamme déjà étendue de figurines pour la série et introduisant de nouveaux personnages bien-aimés dans la gamme.

Funko a annoncé 11 nouvelles figurines dans la gamme à venir, dont quatre figurines «communes» disponibles partout où les Funkos sont vendus, une variante «chasse» mystère et six figurines exclusives, uniquement disponibles chez certains détaillants. Les personnages communs incluent Luke Skywalker avec un jeune Grogu, le tristement célèbre voyou devenu allié Fennec Shand, Grogu au sommet de la pierre voyante Jedi (qui comporte des lumières et du son) et Cobb Vanth dans son armure de Boba Fett volée, avec la variante de poursuite mettant en vedette Vanth sans son casque.

Image via Funko

CONNEXES: Baby Yoda aura un ballon pour le défilé de Thanksgiving de Macy, grâce à Funko

Les figurines exclusives présentent deux exclusivités Walmart, dont Boba Fett sans casque, ainsi qu’un ensemble de luxe « moment » de Boba et Fennec sur le trône dans le palais de Jabba le Hutt. Entertainment Earth s’apprête à vendre deux exclusivités phosphorescentes, dont un droïde de combat casqué de Din Djarin et Moff Gideon au décollage, et Walgreens et Funko.com sortiront également deux exclusivités, mettant en vedette The Frog Lady et Din Djarin avec son lance beskar, respectivement. Walmart vendra également un porte-monnaie avec des interprétations Funko de Din et Grogu, et un ensemble d’épingles en émail avec le clan des deux, ainsi que Moff Gideon et un Boba Fett sans armure.

La nouvelle gamme de Pops fait suite aux sept victoires de The Mandalorian aux Emmy Awards de cette année, notamment pour un maquillage prothétique exceptionnel, des performances de cascade exceptionnelles et des effets visuels spéciaux exceptionnels. Les Pops devraient sortir au début de 2022, et les non-exclusifs peuvent être précommandés via Target. Découvrez plus d’images ci-dessous:

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

Image via Funko

CONTINUER À LIRE: “Le livre de Boba Fett”: fenêtre de publication, distribution, intrigue, détails du tournage et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le réalisateur de “Squid Game” commente la possibilité d’une deuxième saison sur Netflix

Hwang Dong-hyuk n’est pas tout à fait prêt pour une autre saison.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Maggie Boccella

(218 articles publiés)



Maggie Boccella est une fille certifiée avec le pouvoir et amoureuse de tout ce qui concerne la culture pop. Elle est rédactrice pour la télévision et le cinéma chez Collider, et se spécialise dans l’écriture sur les médias féministes et combien elle aime Boba Fett. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle est l’animatrice de BOш15: A David Bowie Podcast, et s’adonne à la peinture, à la photographie et à l’écriture de fiction.

Suite

De Maggie Boccella