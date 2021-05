Les FII augmentent la participation dans les deux tiers des actions de Nifty 50 en janvier-mars; Les DII vendent dans 62% des entreprises

L’indice de référence NSE Nifty 50 s’est remis de ses récents creux, doublant presque depuis mars 2020. Image: .

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets sur le marché boursier indien au cours du trimestre de janvier à mars à hauteur de 7,3 milliards de dollars, augmentant le poids des deux tiers des secteurs industriels et augmentant les participations dans une majorité de sociétés Nifty 50 et Nifty 500 . Les investisseurs institutionnels nationaux, en revanche, étaient des vendeurs nets à 3,2 milliards de dollars, réduisant les participations dans la majorité des 500 premières entreprises du NSE, selon les données de Motilal Oswal Financial Services. L’indice de référence NSE Nifty 50 s’est remis de ses récents creux, doublant presque depuis mars 2020. Le Nifty Midcap 100 a gagné plus de 123 pour cent au cours de la même période.

FII sur une virée shopping

La détention de FII dans l’indice Nifty 500 était de retour aux niveaux pré-COVID au quatrième trimestre fiscal janvier-mars 2021. Il s’agissait d’une légère baisse séquentielle, mais d’une augmentation de 22,3% en glissement annuel. Les investisseurs étrangers ont augmenté la participation de 64% des entreprises Nifty 50 et de 57% des entreprises Nifty 500, séquentiellement en janvier-mars. Dans l’indice Nifty 500, les FII détiennent le plus de parts dans les banques privées, suivies des NBFC, du pétrole et du gaz, de l’assurance et de l’immobilier.

Les DII vendent

Les avoirs de DII dans le Nifty 500 ont atteint un creux de sept trimestres à la fin du trimestre de mars 2021. Leur participation a baissé de 10 pb en séquentiel et de 50 pb sur un an à 14,2%. Les DII ont réduit la participation dans 62% des sociétés Nifty 50 et dans 56% des sociétés Nifty 500. Les DII détiennent le plus de parts dans les biens d’équipement, les banques privées, les métaux, les biens de consommation durables et les banques PSU. Sur le total des avoirs DII de 378 milliards de dollars dans le Nifty 500, les banques privées sont en tête, suivies par la technologie et la consommation.

Principales actions dans lesquelles les FII augmentent les avoirs de 1% ou plus

– Cipla

– Industries Grasim

– Héros MotoCorp

– Hindalco

– Power Grid Corporation of India

– Assurance vie SBI

– Acier Tata

– UPL

Les FII augmentent les participations dans ces secteurs

– Télécom (+ 130 pb)

– Métaux (+ 100 pb)

– Biens de consommation durables (+ 100 pb)

– Immobilier (+ 80 pb)

– Ciment (+ 60 pb)

– Chimie (+ 60 pb)

– Assurance (+ 50 pb)

– Santé (+ 40 pb)

Les FII réduisent les avoirs dans ces secteurs

– NBFC (-40 pb)

– Automatique (-30 pb)

– Consommateur (20 pb)

– Technologie (10 pb)

Principales actions dans lesquelles les DII augmentent les avoirs de 1% ou plus

– Bajaj Auto

– BPCL

– Banque IndusInd

– Assurance vie SBI

Les DII augmentent la participation de ces secteurs

– Consommateur (+ 30 pb)

– Santé (+ 20 pb)

– Banques PSU (+ 20 pb)

Les DII réduisent leur participation dans ces secteurs

– Secteur des services publics (-120 pb)

– Biens d’équipement (-90 pb)

– Biens d’équipement (-50 pb)

– Télécom (-50 pb)

