Les FII, les indices mondiaux et les tendances d’Omicron seront des facteurs d’évolution du marché cette semaine: analystes

Les marchés se sont négociés sous pression la semaine dernière suite à la faiblesse des indices mondiaux et le sentiment général des investisseurs est resté morose tout au long de la semaine, ont-ils observé.

Les actions nationales seront principalement tirées par les tendances du marché mondial, les mouvements des investisseurs institutionnels étrangers et les développements autour de la nouvelle variante de Covid Omicron cette semaine, selon les analystes.

« Les marchés mondiaux, la variante Omicron, l’indice du dollar et le comportement des FII seront des facteurs clés pour stimuler le marché cette semaine », a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart Ltd.

Un événement majeur la semaine dernière a été l’annonce de la Réserve fédérale américaine qu’elle mettrait fin à l’achat d’obligations à partir de mars, et elle a également signalé le début du cycle de hausse des taux par la suite.

« La vente peut être attribuée à la Fed belliciste, aux inquiétudes croissantes concernant Omicron, à la faiblesse de la roupie et, surtout, aux ventes incessantes des FII », a ajouté Meena.

« En l’absence de tout événement majeur, les indices mondiaux dicteront la tendance de notre marché. Les participants surveillent de près la situation de Covid en raison de la nouvelle variante et les mises à jour connexes continueront d’induire de la volatilité dans les jours à venir », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

« Des indices mondiaux négatifs, la poursuite des ventes de FII, l’absence de tout déclencheur positif et l’augmentation des cas d’Omicron devraient continuer à exercer une pression sur le marché », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche dans le commerce de détail, du courtage et de la distribution, Motilal Oswal Financial Services Ltd. la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB a chuté de 1 774,93 points, soit 3,01 %. Le Sensex a chuté de 889 points vendredi, en ligne avec une vente massive sur les marchés mondiaux au milieu des banques centrales bellicistes et des cas Omicron en hausse.

Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities a déclaré : « En l’absence d’événements nationaux majeurs, le marché cherchera des indications dans les indices mondiaux et les données macroéconomiques, telles que le taux de croissance du PIB américain, pour décider de son mouvement. Comme les macros mondiales devraient dominer, les investisseurs doivent garder un œil sur l’activité des FII pour évaluer les tendances et s’en tenir à une stratégie d’investissement centrée sur les actions au milieu des mouvements d’indices liés à la fourchette.

