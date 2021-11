Les filatures du Maharashtra demandent l’extension des remises sur l’électricité

Le rabais accordé par le gouvernement de l’État aux filatures sur l’achat d’électricité expirera d’ici la fin décembre de cette année, ont déclaré de hauts responsables de la Maharashtra State Cooperative Textile Federation (MSCTF). Le gouvernement de l’État avait accordé une subvention sur trois ans de 3 Rs par unité aux usines jusqu’au 31 décembre 2021. Les usines devraient installer des centrales solaires dans leurs locaux au cours de ces trois années au lieu de la subvention.

La MSCTF, ainsi que les représentants des filatures coopératives, ont rencontré le commissaire aux textiles de l’État du Maharashtra à Nagpur la semaine dernière pour demander une nouvelle prolongation de la remise sur l’électricité, a déclaré Ashok Swami, président de la MSCTF. « Les filatures ont actuellement des difficultés à acheter du coton pour leurs besoins en raison des prix élevés de la matière première. Les tarifs élevés de l’électricité ne feront qu’ajouter à leurs problèmes », a-t-il déclaré. Aucune des usines n’a installé de centrales solaires car l’autorisation n’a été accordée que pour des centrales d’une capacité de 1 mégawatt (MW), qui produisent de l’électricité pendant à peine deux heures, a souligné Swami. Il n’est pas viable pour les usines d’installer ces centrales à moins que le gouvernement n’assouplisse cette condition et n’autorise l’installation de centrales électriques de 10 MW à 12 MW, a-t-il déclaré.

Les prix du coton sont passés de 38 000 Rs par bonbon à 68 000 Rs par bonbon et il est devenu difficile pour les usines d’acheter du coton pour leurs besoins, a-t-il déclaré. La situation du marché est plutôt baissière en raison de la faible demande de textiles, a-t-il déclaré. La récession dans l’industrie textile depuis les cinq ou six dernières années, les tarifs d’électricité plus élevés que dans d’autres États, la hausse des prix du coton et l’absence d’augmentation des taux de fil, et les taux d’intérêt élevés sur les prêts bancaires ont entraîné des difficultés financières pour l’industrie, a-t-il souligné. . Les tarifs élevés de l’électricité conduiront à un effondrement total des usines, a-t-il déclaré. Ces problèmes ont été évoqués la semaine dernière avec le ministre d’Etat aux textiles Rajendra Patil et Parag Jain, secrétaire au textile, a-t-il précisé. Les meuniers vont maintenant contacter le ministre en chef Uddhav Thackeray pour demander une aide à l’industrie et au gouvernement afin d’accorder une nouvelle prolongation de la subvention à l’électricité en plus de l’autorisation pour des centrales solaires de plus grande capacité, a déclaré Swami.

Sur le total de 150 filatures coopératives de l’État, seules 80 filatures fonctionnent actuellement avec une capacité installée de 15 lakh broches par jour. Les besoins annuels en coton sont d’environ 12 à 13 balles de lakh et le chiffre d’affaires est de 2 500 crores de roupies par an. Le gouvernement de l’État a investi 2 500 crores de roupies dans ces usines en tant que capital social. Ces usines rapportent des revenus à la fois au gouvernement central et au gouvernement de l’État sous la forme de diverses taxes de Rs 200 crore à Rs 250 crore par an.

Ramchandra Marathe, directeur général de la fédération, a déclaré que les usines avaient approché le Centre pour demander un plafonnement des prix élevés du coton. « Les petits métiers à tisser familiaux de l’État sont confrontés à de plus gros problèmes car ils doivent fermer leurs unités s’ils ne peuvent pas se permettre les prix du coton », a-t-il déclaré. Pradeep Jain, président de la Khandesh Gin Press Development Association, a souligné que les prix du coton ont chuté de Rs 1 000 à Rs 2 000 par bonbon et sont tombés à Rs 66 000 par bonbon contre Rs 68 000 par bonbon depuis la semaine dernière. Les arrivées sur les marchés ont augmenté et les agriculteurs ont réalisé que les prix ne peuvent pas augmenter davantage, a-t-il déclaré. Les prix du coton avaient atteint Rs 10 000 le quintal dans certains mandis au cours de la première semaine de novembre.

