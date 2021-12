Les filets aggravent la crise des Mavs de Luka Doncic

victoire de Filets de Brooklyn à la maison avant Les francs-tireurs de Dallas 102-99 dans un duel que les Texans ont nettement dominé jusqu’à l’arrivée d’un dernier quart-temps embarrassant où ils sont restés à 13 points et ont fini par jeter le match à la poubelle. Le mauvais début de campagne des hommes de Jason Kidd se confirme, avec 11 victoires et 12 défaites. Les New-Yorkais, même s’ils ne tombent pas amoureux, continuent de s’imposer par inertie et continuent de mener la Conférence Est (17-7 après un très bon début de saison).

Ainsi, les Mavs sont arrivés 11 au quatrième quart et le duel a été égalisé à six minutes de la fin. À 1:16 Kristaps Porzingis a fait deux lancers francs qui ont mis le sien 1 et Kevin Durant il a répondu à une minute de la fin avec un panier qui a permis aux Nets de gagner trois. Le marqueur ne bougea plus. Nic Claxton a raté deux lancers francs pour les Nets après un raté de Porzingis puis Luka doncic et Tim Hardaway a raté deux triples qui auraient pu conduire à des prolongations. Doncic a marqué son dernier panier du match avec 3:51 à jouer.

– 23 PTS, 9 REB, 12 AST – @ JHarden13 remplit la feuille de statistiques lors de la victoire de retour de @BrooklynNets ! pic.twitter.com/LDPldf2gu6 – NBA (@NBA) 8 décembre 2021

Numéros

Pour les Nets, le meilleur buteur était Kevin Durant avec 24 points (10 sur 22 aux tirs sur le terrain). Grand match pour James Harden, qui a terminé avec 23 points (7 sur 13 au tir), 12 passes et 9 rebonds. Sur les Mavs, les 28 points et 9 passes décisives de Luka Doncic et les 17 + 12 + 5 de Porzingis étaient inutiles.