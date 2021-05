Les filets cherchent à se remettre sur les rails avant les séries éliminatoires ⋆ .

Lorsque les Nets se sont lancés dans un swing de 11 jours et cinq matchs, ils n’ont probablement pas établi de repères difficiles et rapides de succès et d’échec.

Mais à 0-4 avant la dernière partie de samedi à Denver – leur pire effondrement de toute la saison, avec seulement cinq matchs à jouer avant le début des séries éliminatoires – leur note tombe sûrement dans la catégorie «F» jusqu’à présent.

“Vous ne voulez jamais perdre quatre matchs de suite”, a déclaré Joe Harris après la défaite 113-109 des Nets contre les Mavericks jeudi soir. «Vous essayez d’avoir une vision aussi positive que possible de ce qui se passe. C’est la meilleure façon de le faire. On peut littéralement se plaindre et se plaindre de tout un tas de trucs différents, mais il n’y a rien de bon qui en sort. Je pense que pour nous, j’espère que cela resserrera le groupe, nous rapprochera un peu plus.

«Lorsque vous traversez des moments difficiles, c’est alors que vous créez ce lien que vous n’auriez peut-être pas autrement. Donc pour nous d’avoir ça maintenant, oui, c’est dur et ça craint; mais en même temps, nous avons encore cinq matchs pour nous débrouiller. Pour un homme dans le vestiaire, il y a définitivement un sentiment d’urgence de sortir et de se battre contre Denver.

Steve Nash.

Le dérapage leur a essentiellement coûté une vraie chance de gagner la tête de série n ° 1 à l’Est. Mais maintenant, juste un demi-match devant Milwaukee, troisième tête de série, troisième – et avec les Bucks détenant le bris d’égalité – les Nets disent que le n ° 2 irait bien.

Mais bien sûr, être en bonne santé et sur la bonne voie serait encore mieux.

«Eh bien, ce serait génial. Ce serait formidable d’avoir les deux graines, même d’en grimper une. Je ne pense pas que ce soit plus une priorité que la croissance de nous », a déclaré Steve Nash. «Nous sommes évidemment une équipe qui n’a pas passé beaucoup de temps ensemble, qui n’a pas eu beaucoup de temps avec des corps sains. Nous ne voulons pas seulement penser à court terme ici. »

Le cinquième départ de jeudi de Kevin Durant, Kyrie Irving, Landry Shamet, Harris et Blake Griffin a marqué le record de l’équipe des Nets au 35e rang de départ différent de la saison, juste derrière Houston.

Shamet avait une fiche de 0 en 5 après une fiche de 1-8 lors de la dernière défaite à Milwaukee.

Spencer Dinwiddie et Chris Chiozza étaient absents pour les Nets.

Dinwiddie poursuit sa réadaptation après une LCA partiellement déchirée en décembre et a clairement indiqué qu’il pensait pouvoir revenir cette saison. Il a posté une vidéo Instagram de lui-même en train de tirer sur des cavaliers, avec la légende: «Je n’ai pas été mis ici pour mentir.»

Mike James, actuellement sur son deuxième contrat de 10 jours, sera signé pour le reste de la saison, selon Eurohoops.net.

L’assistant Mike D’Antoni avait été sur le radar de l’Indiana avant de venir à Brooklyn pour aider son ancien protégé Nash. Selon Bleacher Report, il serait maintenant l’un des favoris pour le poste de Pacers s’ils renvoyaient Nate Bjorkgren.