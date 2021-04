Les filets couronnent l’Est

Lorsqu’elle est touchée, la fierté apparaît presque toujours. Encore plus quand vous portez du vert. Payton Pritchard, dans sa première année au Garden, a déjà appris une leçon; Jayson Tatum, dans sa chambre, est son incarnation. Aussi Marcus Smart, déjà septième. Sans Jaylen Brown, en raison d’une bursite à l’épaule, Kemba Walker, qui ne joue pas de matchs d’affilée cette saison, ou Robert Williams III, avec des problèmes au genou gauche, ils ont mené la rébellion lors de la énième chute de la saison. Celui qui est venu après neuf victoires lors des onze derniers matchs, qui semblait chanté au début du dernier quart-temps, à 17 points de retard, mais qui pouvait être inversé à 3:32 minutes de la fin, alors que la distance était réduite à 3 points. La fierté apparaît presque toujours, mais ce n’est pas toujours suffisant. Contre les Nets, en fait, cela n’a pas été toute la saison. A Noël, défaite par 28 points; il y a un peu plus d’un mois, pour 12. Cette fois, pour cinq (109-104). Dans tous les cas, avec un dénominateur commun à deux faces: Kyrie Irving. En toutes occasions, en tant que ranger solitaire des trois grands, mais avec des versions différentes: il est venu endosser 77 points en 67 minutes à son ancienne équipe, mais cette fois il est resté à 15 avec une série de lancers désespérée: 4 sur 19 en tirs du terrain (21,1%) et 0 sur 6 en triple. Il a touché le triple-double (15 + 9 + 11), mais était loin d’être son meilleur niveau.

N’a pas d’importance. Les Nets se sont habitués à résister. C’est devenu leur état habituel et, en tant qu’animal blessé, dans le cadre d’un processus de sélection naturelle, ils se sont acclimatés: les blessés ont fait de l’équipe de Steve Nash un mirage de ce qu’ils peuvent être, mais, quand même, et avec un de plus match que les Philadephia 76ers, ils se sont déjà positionnés au plus haut point de l’Est. Aussi terrifiant que déconcertant pour les rivaux, qui ne savent pas à quoi s’attendre quand les choses se passent. Le big-three n’est pas là et il semble de plus en plus certain qu’avant les playoffs, il ne sera pas là. Jusqu’à présent, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden n’ont pu partager que 7 matchs pour un total de 186 minutes. Le premier, dont le retour était supposé pour le match contre Boston, n’a pu disputer que 24 matchs, le second en a perdu 16 et Harden, qui pourrait se retrouver sans plus de rencontres en saison régulière, a déjà été absent 12 fois. Les trois grands de Schrödinger.

Sans le grand nombre de quelques-uns qui, s’ils étaient présents, contribueraient à presque tout, il est nécessaire d’en ajouter un peu parmi les nombreux qui restent debout. Le groupe reste prêt l’a appelé, littéralement, et l’a mis en pratique. «Ils me disent que mon heure peut venir à tout moment, et je dois toujours y être préparé», explique Bruce Brown en tant que porte-parole du groupe. Contre les Celtics, 15 points et 8 rebonds pour lui, 13 + 5 + 3 pour Blake Griffin, 20 + 4 + 3 (avec 4 sur 7 dans le triple) pour Joe Harris ou 8 + 11 + 3 pour un DeAndre Jordan que, compte tenu du retrait inattendu de LaMarcus Aldridge et, en l’occurrence, de la perte de Nicolas Claxton, a de nouveau vu sa notoriété s’accroître. Une équipe destinée à l’expression maximale du talent individuel qui, pour le moment, doit accumuler des victoires à travers le collectif. Cela est probablement dû à l’inclusion rapide de Mike James dans la rotation, qui, quelques heures après son annonce officielle en tant que joueur des Nets, marquait 8 points, distribuant 2 passes et captant 2 autres rebonds. Début prometteur pour le joueur du CSKA (il continuera dans la discipline russe en fin de saison), court dans les statistiques de ce à quoi il est habitué en Europe (19,3 points et 5,7 passes décisives cette saison), mais avec des signes que son arsenal offensive, au troisième, peut accueillir la NBA.

Dans les Celtics, match de relais infructueux. En première mi-temps, Jayson Tatum a occupé le devant de la scène, marquant 25 des 51 points de son équipe. En fin de match, 38 buts, accompagnés de 10 rebonds, 4 passes décisives et un coup beaucoup plus brillant que ces derniers temps (51,9% en field goal et 50% en triple). Récital sans prix. Dans le second, les Smart et Pritchard mentionnés ont été ajoutés. Le premier, comme une ferveur de fierté, faisant tout son possible pour ramener Boston dans le jeu (il l’a compris) quand c’était le plus difficile, faux sur le périmètre (2 sur 10), mais malin dans la peinture, prenant des avantages contre les plus petits défenseurs (19 + 5 + 3); le second, comme la rébellion juvénile qu’il appréhende dès le premier, avec 22 buts et le dernier panier pour le sien. Un deuxième set désastreux (39-26), les pertes (19) et les points attribués dans les contre-attaques correspondantes (32-0) ont dicté la sentence. Un laissez-passer au banc de Smart quand tout était possible, il l’accepta. La fierté, parfois, ne suffit pas; mais ça reste.