Les filets dénoncent Israël se défendant contre le Hamas ⋆ .

Au fil des ans, NewsBusters a largement documenté comment les réseaux de diffusion libéraux avaient jeté leur soutien à des groupes terroristes qui voulaient rayer Israël de la carte. Eh bien, ils y étaient de retour lundi après que le Hamas eut lancé sans discernement plus de 150 roquettes sur des civils israéliens et qu’Israël avait répondu à juste titre en ciblant son attaquant. Entre ABC, CBS et NBC, ils ont dénoncé la réponse efficace d’Israël après que le Dôme de fer ait sauvé des vies et ce dernier a suggéré qu’Israël était l’escalier mécanique.

Le reportage sur NBC Nightly News était sans doute le plus flagrant car le correspondant Matt Bradley a blâmé Israël pour l’échange militaire. “Ce soir en Terre Sainte, l’une des escalades les plus dangereuses depuis des années. Après que les missiles israéliens aient tué au moins 20 personnes dans la bande de Gaza,” il a dit

Ce n’est qu’après coup qu’il a admis que «l’attaque d’Israël [was] représailles pour ces roquettes. Jusqu’à 150 d’entre eux. Lancé à Jérusalem par le groupe militant palestinien Hamas. Des alertes étincelantes qui ont fait bousiller les habitants de Jérusalem. »

Plus tard dans le rapport, Bradley semblait en fait plus préoccupé par la situation qui forçait le président Biden à prendre parti. Et il a poussé le mythe d’un Israélien “Occupation” Dans le processus:

BRADLEY: Mais certains responsables palestiniens demandent au président américain Joe Biden de prendre parti. DR. HANI ABDEEN (Université Al-Quds, doyen de la faculté de médecine): Laissez-le regarder notre système et voir comment les Palestiniens vivent sous cette occupation brutale. Nous voulons être des gens libres. BRADLEY: Le nouveau président américain n’a pas beaucoup parlé du conflit. Mais il devra peut-être le faire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis ce soir: “Ceux qui nous attaqueront paieront un lourd tribut.” Un engagement qui pourrait pousser la Maison Blanche de Biden à s’impliquer.

Pendant ce temps, sur ABC et CBS, ils ont eu un problème avec Israël pour répondre aux roquettes parce qu’ils utilisaient des frappes aériennes plus efficaces.

Bien que le Hamas ait admis «une escalade dramatique de la violence» avec «plus de 150 roquettes lancées en Israël depuis Gaza» sur ABC’s World News Tonight, la correspondante en chef des affaires mondiales, Martha Raddatz, a pleurniché: «La plupart des roquettes ont été arrêtées par le système de défense israélien, le Dôme de fer. Mais les représailles ont été rapides et mortelles. Les frappes aériennes israéliennes frappent Gaza en quelques heures. »

De leur côté, CBS Evening News a présenté la correspondante Elizabeth Palmer se plaignant du déséquilibre:

En fin d’après-midi, un barrage de roquettes du Hamas est sorti de Gaza en direction de Jérusalem. Ils semblaient faire des dégâts minimes. Mais Israël a immédiatement répondu par des frappes aériennes, qui, selon les Palestiniens, ont blessé et tué des civils, dont neuf enfants. »

Et remarquez à quel point ils sont plus que disposés à répéter les affirmations de civils et d’enfants tués par le gouvernement terroriste de Gaza sans aucune preuve. Cela rappelle comment ils pleuraient pour les 62 civils supposés tués à la frontière en 2018. a abandonné le problème après que le Hamas a admis, 50 étaient des terroristes. Ils ont également poussé une fausse affirmation selon laquelle un bébé a été tué par des gaz lacrymogènes. Et quelques mois plus tard, ils étaient ennuyé par les 108 victimes civiles israéliennes frappé par des roquettes du Hamas.

Ils sont plus que disposés à se ranger du côté des terroristes génocidaires.

Les transcriptions sont ci-dessous

ABC’s World News ce soir

10 mai 2021

18 h 43 min 44 s, heure de l’Est (…) MARTHA RADDATZ: Ce soir, une escalade dramatique de la violence. Plus de 150 roquettes lancées en Israël depuis Gaza par le groupe militant Hamas. Et pour la première fois depuis la guerre de Gaza en 2014, au moins sept des roquettes ont visé la ville sainte de Jérusalem. Les sirènes des raids aériens hurlent alors que les Israéliens se mettent à l’abri dans leurs maisons, un cours de ballet pour enfants blotti dans une salle de classe. Étonnamment, personne n’a été blessé. La plupart des roquettes ont été arrêtées par le système de défense israélien, le Dôme de fer. Mais les représailles ont été rapides et mortelles. Les frappes aériennes israéliennes frappent Gaza en quelques heures. Les Palestiniens disent qu’au moins 20 personnes ont été tuées, dont trois enfants. Les Israéliens disent que seuls trois militants ont été touchés. (…)

Nouvelles du soir CBS

10 mai 2021

18 h 41 min 31 s, heure de l’Est NORAH O’DONNELL: Et nous voulons aller à l’étranger maintenant parce que les tensions entre les Palestiniens et les forces israéliennes débordent soudainement. Une bataille à l’extérieur de l’un des sites les plus sacrés de l’Islam à Jérusalem s’est maintenant intensifiée avec des attaques à la roquette. Nous avons plus maintenant d’Elizabeth Palmer de CBS. [Cuts to video] ELIZABETH PALMER: En fin d’après-midi, un barrage de roquettes du Hamas est sorti de Gaza en direction de Jérusalem. Ils semblaient faire des dégâts minimes. Mais Israël a immédiatement répondu par des frappes aériennes, qui, selon les Palestiniens, ont blessé et tué des civils, dont neuf enfants. De graves violences ont éclaté vendredi autour de la mosquée Al Aqsa de Jérusalem. Les Palestiniens furieux des freins israéliens lors du rassemblement pendant le Ramadan ont lancé des pierres sur la police qui a tiré des grenades assourdissantes. Certains atterrissent à l’intérieur de la mosquée elle-même. Ce matin, les manifestants s’étaient barricadés à l’intérieur d’Al Aqsa alors que les escarmouches se poursuivaient avec la police israélienne. (…)