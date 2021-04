Les filets descendent sans Harden … ou Durant, qui dure 4 minutes

Deux choses sont claires: premièrement, les Nets sont formidables. Et le second, que les blessures font partie du sport et ont leurs conséquences. Parfois immédiat, laissant un joueur à l’écart pour une période indéterminée, influençant ainsi l’avenir de l’équipe (voir Jamal Murray). D’autres fois, avec des symptômes qui se remarquent à court et long terme, avec une destruction sous forme d’absence au début … et des problèmes dérivés qui se remarquent après un retour. On ne sait pas si ce sera le cas de Kevin Durant, mais la situation commence à être préoccupante. L’attaquant enregistre en moyenne des chiffres spectaculaires à son retour: 28,1 points, 7 rebonds et 5,4 passes décisives. Mais il n’a disputé que 23 matchs et, surtout, sa constance et sa régularité en termes de temps de jeu ont été minimes. Le plus qu’il a joué a été six matchs consécutifs, et après une activité qui a duré du 15 février au 5 avril, il est retombé, après seulement quatre minutes de jeu, en raison d’une douleur à la cuisse droite avec celle qui l’a déclenché. toutes les alarmes.

Le plus probable selon les dernières informations est que Durant n’a rien, mais il reste à peine un mois avant les éliminatoires et la star continue d’avoir des absences notoires qui empêchent les Nets d’essayer avec son trident (Harden-Irving-Durant n’a égalé en sept matchs cette saison) sur la piste et avait déjà la blessure de James Harden lui-même. Une fois de plus, le schéma que tout le monde s’attend à voir en séries éliminatoires brille par son absence. et Steve Nash a puisé dans l’esprit et le talent de ses stars, séparément, pour continuer à obtenir des matchs et atteindre la première place de la Conférence Est, celle que les Sixers ont maintenant à leur actif. Le truc Durant peut désormais apporter une nouvelle chaîne de jeux sans sa présence et le retour de Harden est plus proche que jamais. Mais, soit les problèmes physiques disparaissent bientôt, soit nous ne verrons le trio dynamique qu’au moment de vérité. Quelque chose qui ne va peut-être pas bien pour une équipe avec la vitolade préférée mais qui aujourd’hui, au milieu de tout le tumulte, a perdu contre un Heat qui est dans son combat particulier.

C’est Bam Adebayo qui a prononcé la sentence. Un tir gagnant à deux mètres de la jante après avoir demandé une clarification lorsqu’il a reçu le ballon, en dehors de la ligne des trois. Et à propos de la corne. Le centre a terminé avec 21 points, 15 rebonds et 5 passes décisives, et a laissé Kyrie à 0 sur 8 alors qu’il le défendait. Le meneur de jeu n’a pas pu être la solution pour son équipe, et est resté à 20 points, 4 rebonds et 9 passes décisives, mais avec 6 sur 19 en field goal et 2 sur 9 en triple. Le leader des Nets a été Landry Shamet, qui a terminé avec 30 points. Pour Durant, au passage, le sujet s’est propagé: en seulement 4 minutes d’activité, il a terminé avec 8 points, 3 sur 3 en field goal et 2 sur 2 en triple, ratant étrangement les deux lancers francs qu’il tentait. En d’autres termes, son talent est incommensurable, mais les Nets ont besoin de lui pour être physiquement cohérent s’ils veulent vraiment être sur le ring. En fin de compte, nous ne pouvons toujours pas tirer de conclusions sur la façon dont les trois grands fonctionnent dans leur intégralité. Sept partis sont peu nombreux. Et ils sont loin.