Les filets disent à Kyrie de rester à la maison

JJ commence par quelques réflexions sur la décision des Nets d’exclure Kyrie Irving des activités de l’équipe (1:04). Il poursuit en discutant de l’ALCS (9:04) et des nouvelles des Yankees qui ramèneraient potentiellement Aaron Boone (12:23). JJ discute ensuite avec l’ancien lanceur des Mets Jerry Blevins de sa carrière dans les médias, de l’état des Mets et de ses prédictions pour les World Series (18:02). Il suit en répondant à quelques messages vocaux d’auditeurs et à une autre semaine de questions-réponses Trivia avec JJ (47:40). Enfin, il s’entretient avec l’ancien directeur général des Jets, Mike Tannebaum, à propos de sa prise de Justin Herbert-over-Tua et de ses réflexions sur les Giants et les Jets (77:45).

Hôte : John Jastremski

Invité : Mike Tannebaum et Jerry Blevins

Producteur : Stefan Anderson