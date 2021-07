Les filets dissimulent Biden jetant des illégaux infectés par COVID dans les villes frontalières 10z viral

Avec les réseaux de diffusion (ABC, CBS et NBC) soutenant largement le renversement ridicule du CDC sur le mandat du masque qui exige même que les vaccinés se masquent à nouveau, et dénonçant ceux qui s’y opposeraient, l’administration Biden était occupée à bus et à jeter COVID- des immigrants illégaux infectés dans les villes frontalières américaines sans en informer les autorités locales et sans moyen de les suivre.

Au lieu de rendre compte de la politique de propagation du COVID du président Biden, les journaux télévisés du mercredi soir ont montré comment Biden envisageait de rendre obligatoires les vaccinations pour les employés fédéraux. ABC’s World News Tonight et NBC Nightly News ont souligné que la présidente Nancy Pelosi (D-CA) a qualifié le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-CA) d’abruti pour avoir déclaré que les libéraux voulaient un verrouillage perpétuel. Et CBS Evening News a pleuré l’annulation par PBS du dessin animé d’Arthur.

Avec les réseaux indifférents à éclairer les coins sombres du marais de Biden, c’était à nouveau au rapport spécial de Fox News Channel. “Il y a de plus en plus d’inquiétudes concernant COVID ce soir le long de la frontière sud”, a annoncé l’ancre de remplacement Trace Gallagher. « Les rapports indiquent que de nombreux immigrants illégaux qui ont été testés positifs pour le virus sont libérés dans des zones où ils peuvent interagir avec le public. »

Après avoir noté que La Joya, au Texas, avait déjà connu sa part d’augmentation des passages frontaliers illégaux, le correspondant du département d’État, Rich Edson, a partagé ce nouveau grief du Sgt. Manuel Casas du service de police de la ville : « Personne n’a dit au service de police que ces personnes étaient ici. Et personne ne nous a dit que ces personnes étaient peut-être malades.

Selon Edson, l’administration Biden avait jeté une famille infectée par COVID dans La Joya sans avertissement, leur permettant d’errer en toussant et en éternuant dans un restaurant :

La police a déclaré que Catholic Charities avait loué cet hôtel pour héberger des migrants testés positifs pour COVID-19. Ils disent qu’ils ne l’ont découvert que lorsqu’un client d’un restaurant de hamburgers voisin a signalé un patrouilleur et leur a dit qu’une famille à l’intérieur éternuait, toussait et était démasquée. La police a déclaré que les membres de la famille leur avaient dit que les douanes et la protection des frontières les avaient traités quelques jours plus tôt et qu’ils avaient été testés positifs pour COVID.

Edson a ajouté : « Le maire de La Joya affirme qu’il n’y a aucune communication entre le gouvernement fédéral et les associations caritatives locales aidant ces migrants. La police dit que le CBP a libéré les migrants à Catholic Charities, ils disent que les fonctionnaires fédéraux ont délivré les formulaires de migrants pour s’inscrire dans les 60 jours dans un bureau d’immigration local, où qu’ils se retrouvent.

“Personne ne les regarde et ils se promenaient et le service de police a lancé une alerte sanitaire parce que certains d’entre eux étaient malades”, a dénoncé le député démocrate Henry Cuellar (TX).

Après avoir noté qu’un juge local avait demandé aux “agents fédéraux de l’immigration de cesser de libérer les migrants infectés dans notre communauté” et voulait le retour des mandats de masque du gouverneur Greg Abbott (R), Edson a noté qu’Abbott avait appelé la garde nationale du Texas pour aider à faire respecter Loi de l’État du Texas et rediriger les illégaux vers les ports d’entrée, « Bien que le Texas ne puisse expulser personne ni appliquer la loi fédérale sur l’immigration. »

Et selon un rapport du Washington Post mercredi, « Un pic d’infections à coronavirus au Mexique et le long de la frontière sud des États-Unis a mis de côté les plans de l’administration Biden visant à éliminer progressivement la loi controversée sur la santé publique utilisée pour renvoyer plus d’un million de migrants au Mexique, selon des responsables américains travaillant sur la politique frontalière. “

Le journal a également noté que “l’administration craint maintenant d’être blâmée pour une résurgence de la pandémie aggravée par l’afflux de frontières”.

Sans blague.

