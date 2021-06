Les filets font exploser les lois électorales de l’État, ignorent la prise de contrôle électorale de Dem ⋆ 10z viral

Tout le monde comprend que les médias donnent la priorité aux mauvaises nouvelles : les avions qui s’écrasent, pas les avions qui atterrissent ; tornades et inondations, pas ensoleillé et sec. Vous obtenez l’image. C’est donc une fenêtre sur l’état d’esprit des médias lorsque vous voyez sur quelle législation électorale de cette année les réseaux de télévision se sont jetés comme digne d’une couverture majeure, et qu’ils ont à peine mentionné.

Une analyse de la couverture des nouvelles du soir sur ABC, CBS et NBC du 1er mars au 10 juin a révélé près de 52 minutes de temps d’antenne consacrés à diverses lois électorales d’État parrainées par les républicains. Cela se compare à un maigre 2 minutes et 40 secondes pour la soi-disant loi « pour le peuple » des démocrates, une législation nationale qui supplanterait une foule de lois électorales d’État, y compris règles d’identification des électeurs populaires, en faveur d’un schéma national qui rendrait le vote moins sûr.

Une étude publiée le mois dernier par MRC Latino trouvé le même biais sur les réseaux hispanophones Telemundo, Univision et CNN en Español : près de 35 minutes de reportage sur les nouvelles lois de l’État, contre à peine une minute sur la législation fédérale des démocrates.

Sur ABC, CBS et NBC, notre étude a révélé que la couverture était implacablement — presque unanimement — négative. En tenant compte des déclarations des journalistes, des présentateurs et des sources non alignées (telles que les extraits sonores des électeurs et des experts), mais à l’exclusion des démocrates et des républicains identifiés, nous n’avons trouvé que trois déclarations positives sur les lois parrainées par les républicains, contre 75 déclarations négatives.

Cela se traduit par une incroyable couverture négative de 96% pour les lois parrainées par le GOP.

Quant à la loi « Pour le peuple » des démocrates, il n’y a pas eu de débat. Pas de polémique, rien à voir ici.

La caractérisation par les réseaux des différentes lois républicaines aurait pu être écrite par la Maison Blanche ou la DNC. Les journaux télévisés du soir ont régulièrement dit aux téléspectateurs que les lois républicaines nouvellement adoptées sont «restrictives», même si aucune des nouvelles règles n’empêcherait tout électeur éligible de voter. Au lieu de cela, via le vote anticipé, le vote par correspondance et le vote le jour du scrutin, les citoyens ont de multiples possibilités d’exercer leur droit de vote.

Le 25 mars, par exemple, la présentatrice de CBS Evening News, Norah O’Donnell, a faussement parlé des « efforts républicains pour restreindre les droits de vote ». Sur ABC le même soir, David Muir de World News Tonight a mis en garde les téléspectateurs contre “les efforts menés par les républicains dans les législatures des États à travers le pays pour adopter des lois restreignant le vote”.

Le 6 avril, le présentateur de NBC Nightly News, Lester Holt, l’a qualifié de “nouvelle loi géorgienne soutenue par le GOP restreignant les droits de vote”. Le 6 mai, O’Donnell de CBS était de retour pour rapporter comment “la NAACP dit qu’elle poursuit l’État de Floride pour sa nouvelle loi sur les restrictions de vote signée aujourd’hui”.

Puis, le 31 mai, Kenneth Moton d’ABC a qualifié un projet de loi texane de “l’un des projets de loi de vote les plus restrictifs du pays”.

Jamais les réseaux n’ont réprimandé les démocrates pour leur hyperbole incendiaire à propos des lois « Jim Crow ». Au lieu de cela, les journalistes de la télévision ont aidé à faire avancer le récit désagréable. “C’est la nouvelle loi électorale que beaucoup qualifient de raciste ce soir”, a déclaré Steve Osunsami d’ABC à propos de la loi géorgienne le 26 mars. “Les électeurs noirs et bruns crient qu’il s’agit de suppression d’électeurs.”

Les téléspectateurs auraient été aidés si ABC avait factuellement et soigneusement démystifié ces affirmations sauvages de « suppression des électeurs », comme NewsBusters l’a fait il y a quelques semaines. Mais les journalistes ont plutôt choisi de présenter l’histoire comme l’un des méchants républicains contre les bons démocrates.

D’un autre côté, il n’y a eu pratiquement aucune couverture – et aucune critique – de la « loi pour le peuple » des démocrates, qui détruirait une multitude de règles électorales d’État. Rich Lowry de la National Review explique comment la loi est «une législation objectivement terrible” :

Le cœur du projet de loi oblige chaque État à adopter l’inscription automatique des électeurs, l’inscription le jour même, le vote par correspondance sans excuse et le vote anticipé en personne, entre autres mandats. L’hypothèse selon laquelle le projet de loi sauvera la démocratie dépend du mythe selon lequel les électeurs sont rejetés en masse par des restrictions onéreuses dans les États – même si la participation à l’élection présidentielle de l’année dernière a été la plus élevée depuis 1900. Des États comme la Géorgie ont resserré leurs règles depuis les élections, en partie en réaction à la campagne de désinformation en cours de Donald Trump, mais ces dispositions sont dans de nombreux cas des améliorations et ne constituent certainement pas « Jim Crow 2.0 ». … Si l’objectif est d’accroître la confiance dans le système électoral, il est d’ailleurs plus difficile pour les États de maintenir des listes électorales à jour (comme le fait HR 1) tout en supprimant les exigences en matière d’identité n’est absolument pas le moyen de le faire.

Mais alors que les téléspectateurs du réseau ont entendu des critiques incessantes des mesures parrainées par les républicains, ils n’ont rien entendu de ces problèmes avec la loi «Pour le peuple» des démocrates. Même lorsque le sénateur démocrate Joe Manchin a rejoint les opposants à HR 1, les journaux télévisés du soir n’ont pas consacré de temps à son rejet du projet de loi.

Vous ne pouvez pas imaginer une couverture plus unilatérale que celle-ci. Il prouve, une fois de plus, que loin d’être indépendants, les médias « d’information » sont parmi les soldats les plus fiables dans le fonctionnement politique des démocrates.