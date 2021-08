Les filets ignorent Cuomo de CNN faisant des relations publiques pour Predatory Brother ⋆ 10z viral

in

Alors que les trois réseaux de diffusion ont couvert en détail le rapport d’enquête accablant détaillant le schéma inquiétant de harcèlement sexuel perpétré par le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, aucune des couvertures de mardi soir et mercredi matin n’a mentionné le rôle actif de l’animateur de CNN Chris Cuomo dans la défense de son scandale. -frère en proie. Apparemment, l’aspect corruption des médias de l’histoire était trop inconfortable pour que les journalistes de NBC, ABC et CBS l’examinent.

Le rapport publié mardi par le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a spécifiquement décrit comment Chris Cuomo a en fait rédigé la réponse provocante du gouverneur aux accusations de harcèlement sexuel portées contre lui. Un rapport explosif du Washington Post en mai a noté comment le présentateur de CNN a même conseillé à son frère en disgrâce de salir ses victimes et de suggérer qu’il était la vraie victime – de « l’annulation de la culture ».

À cette époque, l’émission Today de NBC couvrait le grand scandale médiatique tandis qu’ABC et CBS détournaient le regard. Alors, où la couverture par NBC du procureur général de New York prouve-t-elle l’implication de Chris Cuomo dans les communications de gestion de crise de son frère ?

À son crédit, Morning Joe de MSNBC mercredi a effectivement évoqué l’implication de Chris Cuomo dans l’enquête et un article publié sur MSNBC.com mardi après-midi a ouvertement appelé l’animateur de CNN Prime Time à démissionner ou à être licencié.

Lors de son émission à 21 h HE mardi soir, Cuomo a ignoré de manière prévisible le scandale qui tourbillonnait autour de lui et de son frère.

Alors qu’Andrew Cuomo est coupable d’avoir abusé de son pouvoir en tant que gouverneur pour maltraiter et intimider les femmes qui travaillaient pour lui, Chris Cuomo est coupable d’avoir abusé de son pouvoir en tant que présentateur national de « nouvelles » pour couvrir le mauvais comportement de son frère tout en participant secrètement à des séances de stratégie politique. avec le gouverneur et en recommandant une approche de blâmer les victimes.

