Les filets latinos cachent la fusillade vicieuse d’un couple portoricain à Chicago 10z viral

Les réseaux nationaux latinos ont gardé le silence après la fusillade brutale d’un couple portoricain dans le quartier de Humboldt Park à Chicago, preuve évidente que les « crimes haineux » ne sont signalés que lorsque cela est approprié pour leur agenda politique.

Un homme de 24 ans a été tué et une femme dans la vingtaine a été grièvement blessée lors d’une fusillade dans le quartier de Humboldt Park samedi soir, selon la police. La police a déclaré que les deux individus se trouvaient dans le bloc 3200 de West Division Street vers 21 h 13 lorsque deux ou trois auteurs inconnus les ont attaqués et ont commencé à tirer. L’homme a été frappé une fois à la tête et a été transporté à l’hôpital St. Mary où il a été déclaré mort. La femme a été frappée au cou et a été transportée à l’hôpital Stroger dans un état critique. Il n’y a personne en garde à vue et la fusillade fait l’objet d’une enquête.

L’horrible vidéo de la fusillade a atteint une viralité sur les réseaux sociaux, et pourtant pas une seule mention sur les réseaux latinos. Le couple a été traîné hors de sa voiture et abattu à bout portant. L’homme, Gyovanny Arzuaga, est décédé et sa petite amie et mère de ses deux enfants reste dans un état critique. Rien de tout cela ne semblait avoir d’importance pour Univision ou Telemundo, les deux principaux réseaux du marché hispanique du pays.

Les réseaux latinos n’ont consacré que quelques secondes aux violences de ce week-end à Chicago, où 21 personnes ont été abattues. Au lieu de cela, les réseaux ont choisi de se concentrer sur les meurtres de gangs de drogue dans le nord du Mexique.

C’est triste à dire, mais ces réseaux sont plus intéressés à attiser les griefs raciaux en consacrant des segments complets à chaque dernière instance où un Anglo dit à quelqu’un de « Parlez anglais ». Une recherche rapide sur le sujet par MRC Latino a révélé un certain nombre de rapports, dont ces deux, l’un de Telemundo, l’autre d’Univision, qui ont été diffusés pendant l’administration Trump et qui correspondent parfaitement à leur programme de griefs raciaux.

Le silence est assourdissant et il continuera de l’être. Maintenant que les chouchous des médias libéraux sont aux commandes, la seule chose qui compte pour les médias latinos est qu’un nombre massif d’immigrants sans papiers entre aux États-Unis par une frontière de plus en plus ouverte.

