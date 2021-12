Les filets ne peuvent pas être dérangés par l’attaque de Waukesha alors que Fox obtient une interview avec Brooks

Étant donné que l’agresseur de Waukesha ne correspondait pas au récit des médias libéraux selon lequel «Il n’y a rien de plus effrayant en Amérique aujourd’hui qu’un homme blanc en colère», les réseaux de diffusion n’ont pas pu passer assez rapidement à l’attaque. Mais Fox News Digital a refusé de jeter un œil sur l’attaque qui a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres et a réussi à obtenir un interview exclusive avec Darrell Brooks, le conducteur présumé du SUV qui a défoncé les marcheurs du défilé.

Le réseau a partagé les commentaires de Brooks avec les téléspectateurs du rapport spécial jeudi.

Au lieu de couvrir Brooks ou d’essayer d’obtenir leur propre interview ce soir-là, les réseaux de diffusion étaient occupés à couvrir plus d’histoires inutiles. Sur CBS Evening News, ils ont vanté l’interview de la présentatrice Norah O’Donnell avec le nouveau livre de l’auteur Brene Brown sur les personnes incapables d’exprimer leurs sentiments. Et NBC Nightly News a été mémorisé par la façon dont Amazon a pu envoyer leurs commandes aux gens si rapidement.

Pendant ce temps, sur ABC’s World News Tonight, ils ont revisité leur séance avec l’acteur Alec Baldwin où il revendique l’arme qu’il tenait quand Halyna Hutchins a été tuée par balle, pour la deuxième nuit consécutive.

Ironiquement, blâmer les objets inanimés pour les meurtres était en quelque sorte un thème avec la couverture médiatique de l’attaque de Waukesha, d’autant plus que CNN a suggéré une fois «une voiture» était responsable du massacre.

Mais sur Special Report, le présentateur suppléant Mike Emanuel n’a pas joué le jeu de CNN. « Ce soir, une exclusivité Fox. Notre équipe numérique a obtenu le premier entretien avec l’homme accusé d’avoir tué six personnes en conduisant un SUV dans une foule lors d’un défilé de Noël », a-t-il annoncé.

« Lorsqu’il a été visité en prison par des journalistes de Fox News Digital, Darrell Brooks a déclaré qu’il avait été » déshumanisé « . Il a poursuivi en disant: « J’ai juste l’impression d’être diabolisé par un monstre », a déclaré le correspondant international Mike Tobin. « Dans l’interview de la prison, Brooks n’a pas expliqué ce qui a motivé l’attaque. Il a dit que personne n’était venu le voir, pas même sa mère.

Tobin a également révélé que Brooks avait des antécédents longs et documentés de maladie mentale, qu’il avait cessé de recevoir du soutien une fois devenu adulte et que le tribunal était au courant de ses antécédents et a été averti :

[His mother] a publié une déclaration à l’affilié local de CBS déclarant: «Darryl souffre de problèmes de santé mentale depuis qu’il est très jeune. Au cours de ces années, il a reçu des conseils et prenait des médicaments. Cela s’est arrêté lorsque Brooks est devenu adulte. (…) Brooks a été arrêté et libéré sous caution l’année dernière. Arrêté à nouveau en novembre. Les documents judiciaires reconnaissent qu’il était atteint d’une maladie mentale, qu’il ne prenait pas de médicaments et qu’il était très susceptible de récidiver. Pourtant, il a été libéré quelques jours seulement avant l’attaque du défilé.

L’attaque de Waukesha semble être un confluent d’une série de problèmes qui affligent l’Amérique: la crise de la santé mentale non résolue, la réforme radicale des cautions par la gauche et les médias libéraux déterminé à s’en tenir à un récit malgré les faits.

Les histoires frivoles qu’ils ont couvertes au lieu de l’attaque de Waukesha ont été rendues possibles grâce aux parrainages lucratifs de La générosité de la nature sur ABC, Salonpas sur CBS, et fidélité sur NBC. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

2 décembre 2021

18h29:05 heure de l’Est MIKE EMANUEL : Ce soir, une exclusivité Fox. Notre équipe numérique a obtenu le premier entretien avec l’homme accusé d’avoir tué six personnes en conduisant un SUV dans une foule lors d’un défilé de Noël. Le correspondant principal Mike Tobin nous dit ce que dit Darrell Brooks. [Cuts to video] MIKE TOBIN : Lors de la visite en prison de journalistes de Fox News Digital, Darrell Brooks a déclaré qu’il avait été déshumanisé. Il a poursuivi en disant: « J’ai juste l’impression d’être diabolisé par un monstre. » Brooks fait maintenant face à six chefs d’homicide volontaire, chacun pouvant entraîner la prison à vie. Le 21 novembre, Brooks aurait claqué son SUV dans la foule lors du défilé de Noël de Waukesha. Dans l’interview de la prison, Brooks n’a pas expliqué ce qui avait motivé l’attaque. Il a dit que personne n’était venu le voir, pas même sa mère. Elle a publié une déclaration à l’affilié local de CBS déclarant: «Darryl souffre de problèmes de santé mentale depuis qu’il est très jeune. Au cours de ces années, il a reçu des conseils et prenait des médicaments. Cela s’est arrêté lorsque Brooks est devenu adulte. Les archives judiciaires montrent que sa vie d’adulte est remplie de crimes, dont beaucoup sont violents et se produisent dans trois États. Avec trois enfants, les dossiers montrent également qu’il a pris du retard en matière de pension alimentaire pour enfants. Il doit actuellement plus de 41 000 $. La mère d’un enfant a déclaré à Fox Digital Brooks qu’il avait toujours été « en prison et en dehors », qu’il n’était « pas un père actuel ». Dans une affaire de pension alimentaire pour enfants datant de 2009, il a écrit à la commissaire du tribunal Laura Lau : « J’ai l’impression d’avoir été traité injustement. Dans une affaire de 2011, il a écrit au juge du circuit du comté de Waukesha, Thomas Piper, qu’il n’avait pas payé la pension alimentaire pour enfants parce qu’il avait perdu ses allocations : « La raison pour laquelle mes allocations ont cessé était parce que j’étais incarcéré. » [Cuts back to live] Brooks a été arrêté et libéré sous caution l’année dernière. Arrêté à nouveau en novembre. Les documents judiciaires reconnaissent qu’il était atteint d’une maladie mentale, qu’il ne prenait pas de médicaments et qu’il était très susceptible de récidiver. Pourtant, il a été libéré quelques jours seulement avant l’attaque du défilé. Mike, revenons à vous. EMANUEL : Mike Tobin, merci beaucoup.