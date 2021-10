Les filets ont pris des appels pour Kyrie Irving

Le rapport de Wojnarowski fait surface par rapport à l’impasse des 76ers de Philadelphie avec un échange de Ben Simmons. « Daryl Morey a appelé partout dans la ligue, a parlé aux équipes de joueurs vedettes partout pour essayer de trouver un accord pour Ben Simmons », a déclaré Wojnarowski. « Une équipe qu’il n’a pas appelée, me dit-on, ce sont les Brooklyn Nets. Il n’a pas appelé Sean Marks à propos de Kyrie Irving. « Brooklyn, me dit-on, a pris les appels entrants des équipes sur Kyrie Irving. Ils n’ont eux-mêmes fait aucun appel à Kyrie Irving.

Source : RealGM

Quel est le buzz sur Twitter ?

Emiliano Carchia @Sportando

Les filets prennent des appels commerciaux sur Kyrie Irving

sportando.basketball/en/nets-taking… – 3:04 AM

Zach Lowe @ZachLowe_NBA

Certains Russ/Lakers parlent aujourd’hui du podcast Lowe Post – parmi de nombreux autres sujets dans un aperçu de la première semaine de la NBA. (Et d’une manière ou d’une autre, aucun Kyrie ou Simmons ne parle !!!!):

Pomme : apple.co/2XCJUnZ

Spotify : spoti.fi/2Zd7Bn8 – 23h38

Brian Lewis @NYPost_Lewis

Des manifestants de New York qui ont organisé un « rassemblement pour la liberté » à Times Square pour manifester en faveur de Kyrie Irving. #Nets #NBA foxnews.com/us/nyc-protest… #FoxNews – 19h36

Adrian Wojnarowski @wojespn

Reportage sur le compte à rebours de la NBA sur Ben Simmons et Kyrie Irving. pic.twitter.com/tBwxrljKZp – 19h31

Ajayi Browne @ajayibrowne

Choses à rechercher dans le jeu Nets vs Sixers :

▪️Les Nets ont accordé 13 rebonds offensifs lors du dernier match. Ils devront nettoyer cela contre les Sixers pour gagner.

▪️Ben Simmons, Shake Milton et Grant Riller sont absents pour Philadelphie.

▪️Kyrie Irving est absent pour Brooklyn. – 19h01

Kristian Winfield @Krisplashed

Kyrie Irving et Ben Simmons sont deux pois dans des cosses séparées.

« Je pense que nous devons vivre ici et maintenant et ne pas nous attendre à ce que les choses changent. Nous devons être la meilleure équipe possible avec les pièces dont nous disposons actuellement. » #Filets

nydailynews.com/sports/basketb… – 16h59

L’histoire continue

Ohm Youngmisuk @NotoriousOHM

Steve Nash sur Nets+76ers espérant avoir l’air différent en playoffs avec Kyrie+Ben : « Nous devons vivre ici et maintenant… Nous ne pouvons pas prévoir si Kyrie revient, alors nous construisons, essayons d’apprendre nos leçons tous les soirs et j’espère que nous y arriverons plus vite qu’autrement… mais vous ne pouvez pas le tromper » – 13h23

Jordan Schultz @Schultz_Report

SMH une blague absolue que Klay, Kyrie et Tony Parker n’ont pas été nommés sur la liste des 75 meilleurs de la NBA ! En ce qui concerne certains des plus grands des années 60 et 70 (pensez à Cousy, DeBusschere et même Pistol Pete), il n’y a tout simplement aucun moyen que Klay, Kyrie et TP soient derrière ces mecs. Certainement pas! – 11h19

Howard Beck @HowardBeck

Nouveau pod Crossover: Le toujours excellent @Jim Jackson s’arrête avec quelques premières impressions rapides sur la nouvelle saison: Lakers, Warriors, Bucks, Simmons/Kyrie, #NBA75.

Écoutez/abonnez-vous : https://t.co/lhCvpA2us5 pic.twitter.com/2BITFKqEYf – 10h50

Greg Dickerson @gregdickerson13

Je suis presque sûr en ce moment que j’aime @Kyrie Irving plus que j’aime @Ben Simmons …..c’est assez difficile à faire – 9h31

Plus sur ce scénario

Woj a qualifié le marché du septuple All-Star de « risqué » tout en ajoutant qu’il n’y a pas de pourparlers entre les Nets et les 76ers au sujet d’un blockbuster de Ben Simmons pour Irving… et il ne pense pas que les Sixers appelleront jamais. Woj parlait avec Malika Andrews, l’ancienne scénariste de beat des Nets d’ESPN et animatrice de sa nouvelle émission « NBA Today » qui fait ses débuts sur le réseau lundi. -via NetsDaily / 17 octobre 2021

Alors que notre Alec Sturm a tweeté le podcast, Woj n’était pas optimiste quant à la situation des Nets, affirmant que l’organisation n’avait pas beaucoup d’espoir qu’Irving se fasse vacciner. « En fin de compte, Kyrie Irving n’est pas vacciné », a déclaré Woj. «À ce stade, il ne semble pas sur le point de se faire vacciner pour pouvoir revenir et jouer pour cette équipe des Nets. Et les Nets se préparent au fait qu’il ne sera pas là. -via NetsDaily / 17 octobre 2021

Alec Sturm : Woj, via son podcast : « Quand les Nets ont fait [the Harden] commerce, ils considéraient James Harden comme une nécessité. Je pense qu’ils pouvaient déjà voir qu’ils pourraient ne pas pouvoir compter sur Kyrie Irving. -via Twitter / 17 octobre 2021