Les filets poussent les partisans de gauche à abandonner Israël et à soutenir les Palestiniens ⋆ .

Lundi, la matinée du réseau montre toutes les demandes pressées de la gauche pour que l’administration Biden cesse de soutenir l’allié inébranlable des États-Unis Israël et soutienne plutôt les Palestiniens dans le conflit en cours au Moyen-Orient. La couverture a goudronné Israël en tant que méchant avant de décrire la «pression» exercée par le président Biden de la base de gauche du Parti démocrate pour couper l’aide à l’État juif.

«Ce fut une nuit longue et difficile pour les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Israël a mené certaines de ses frappes aériennes les plus intenses après un week-end particulièrement meurtrier ». correspondant Richard Engel a annoncé sur l’émission Today de NBC. Il a continué à blâmer Israël – et les États-Unis – pour la violence: «Les bombardements israéliens à Gaza sont désormais les plus intenses de ce conflit. Pendant la nuit, l’armée israélienne a envoyé 54 avions de combat, pour la plupart des F-16 américains personnalisés, attaqués près de 10 miles de tunnels que le Hamas utilise pour lancer des roquettes sur des villes israéliennes. »

Après que le porte-parole des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-colonel Jonathan, a déclaré à Engel que «nous n’avons rien à faire de tuer des civils, cela ne nous fait aucun bien», le journaliste s’est tourné vers une fille palestinienne: «Mais à Gaza, cela signifie peu pour Nadine Abd Ellatif, elle n’a que 10 ans, mais elle a déjà vu plus de morts que la plupart n’en voient dans une vie. Il a expliqué qu’elle «N’a jamais quitté Gaza, souvent qualifiée de plus grande prison du monde» et vanté son «message fort pour les Américains».

Ellatif a profité de l’occasion pour critiquer Israël et demander aux États-Unis de cesser de fournir de l’aide: «Nous ne pouvons rien faire, nous sommes juste en train de mourir. Le peuple américain, arrêtez de donner – arrêtez de donner des armes aux occupants. C’est ainsi que vous pouvez nous aider. »

Dans un rapport qui a suivi, le correspondant Andrea Mitchell s’est concentré sur la pression d’extrême gauche exercée sur Biden:

Un extrait sonore du directeur exécutif radical du Conseil sur les relations américano-islamiques, Nihad Awad, a grondé: «Le seul dirigeant au monde qui, à notre avis, peut arrêter cela est le président Biden.»

Mitchell a souligné comment «Certains législateurs démocrates poussent le président à une réponse plus énergique» et a applaudi ça «Les Américains sont descendus dans la rue, principalement pour soutenir les Palestiniens.»

«Biden est également confronté à des réactions négatives de la part des membres de son propre parti ici à Washington. Certains à gauche disent qu’il ne fait pas assez pour soutenir les Palestiniens ». La correspondante Mary Bruce a déclaré aux téléspectateurs sur ABC Good Morning America.

Sur CBS This Morning, la correspondante Weijia Jiang a saisi les plaintes des démocrates de gauche:

… Les progressistes du Parti démocrate appellent publiquement à plus de soutien du peuple palestinien et critiquant sa réponse jusqu’à présent…. Des démocrates de haut niveau exhortent le président à agir rapidement alors que le nombre de victimes civiles continue d’augmenter. Dans un éditorial, le sénateur Bernie Sanders a écrit que «Israël a le droit de défendre et de protéger son peuple, mais que les États-Unis doivent cesser de soutenir Netanyahu. Et reconnaissez que si Israël a le droit absolu de vivre dans la paix et la sécurité, les Palestiniens aussi. » Et la membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a remis en question l’aide américaine à Israël, affirmant que les États-Unis avaient joué un rôle dans la violence infligée aux Palestiniens.

Elle a ensuite ajouté de manière risible: «Des démocrates plus modérés, comme le sénateur Bob Menendez et le membre du Congrès Adam Schiff, demandent également à l’administration de faire plus pour protéger les Palestiniens et mettre fin à la violence.» Depuis quand Bob Menendez et Adam Schiff sont-ils les «modérés» du Parti démocrate?

Lorsque ceux de l’extrême gauche sont bouleversés par quelque chose, les médias libéraux font rapidement écho à ces préoccupations et décrivent les fonctionnaires sous pression pour se conformer.

La propagande anti-israélienne a été portée aux téléspectateurs de NBC par WeatherTech, aux téléspectateurs d’ABC par Google et aux téléspectateurs de CBS par Dawn. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux parrainant un tel contenu.

Voici une transcription de la couverture du 17 mai sur l’émission Today de NBC:

LINDA THOMAS-GREENFIELD [U.S. AMBASSADOR TO THE UNITED NATIONS]: Le bilan humain de la semaine dernière a été dévastateur.

REPRÉSENTANT. ADAM SCHIFF [D-CA]: Je pense que l’administration doit pousser plus fort Israël et l’Autorité palestinienne pour arrêter la violence, amener un cessez-le-feu, mettre fin à ces hostilités.

JOE BIDEN: Mon administration va continuer à engager les Palestiniens et les Israéliens et d’autres partenaires régionaux à œuvrer pour un calme durable.

ENGEL: Nadine n’a jamais quitté Gaza, souvent qualifiée de plus grande prison du monde. Elle a appris l’anglais en regardant des vidéos YouTube et a un message fort pour les Américains.

LT. COL. JONATHAN CONRICUS [ISRAEL DEFENSE FORCES SPOKESPERSON]: Nous avons frappé des centaines d’autres cibles souterraines à l’intérieur de Gaza et c’est le seul incident où nous avons vu des maisons s’effondrer en conséquence. Nous examinons donc la question, et je veux être clair, ce n’est pas notre objectif. Nous n’avons aucune raison de tuer des civils, cela ne nous fait aucun bien.

Les frappes aériennes ont détruit trois immeubles d’appartements dans la ville de Gaza ce week-end lors de l’attaque la plus meurtrière à ce jour. Gaza est pauvre et isolée, elle n’a pas de véritables services d’urgence, donc les équipes de secours mal équipées ont dû creuser pour les victimes avec leurs mains et leurs outils de construction. Ils ont sorti des dizaines de survivants, qui avaient été ensevelis sous leurs maisons pendant des heures, et ils ont trouvé plus de 40 corps, y compris des responsables de la santé, ont déclaré deux douzaines de femmes et d’enfants.

Les bombardements israéliens à Gaza sont désormais les plus intenses de ce conflit. Pendant la nuit, l’armée israélienne a envoyé 54 avions de combat, pour la plupart des F-16 américains personnalisés, attaqués près de 10 miles de tunnels que le Hamas utilise pour lancer des roquettes sur des villes israéliennes. Plus de 3 000 roquettes au cours des sept derniers jours seulement. Mais aussi précises que puissent être les frappes israéliennes, les civils palestiniens meurent.

RICHARD ENGEL: Ce fut une nuit longue et difficile pour les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Israël a mené certaines de ses frappes aériennes les plus intenses après un week-end particulièrement meurtrier.

Voici une transcription de la couverture sur la GMA d’ABC:

Biden est également confronté à des réactions négatives de la part des membres de son propre parti ici à Washington. Certains à gauche disent qu’il n’en fait pas assez pour soutenir les Palestiniens. Dans l’ensemble, c’est la première grande crise de politique étrangère de cette présidence, ils veulent bien faire les choses. Mais jusqu’à présent, rien n’indique que les États-Unis approfondissent leur implication. Cette administration résiste à s’enchevêtrer davantage dans ce conflit, mais alors que nous voyons le nombre de morts grimper et la violence s’intensifier, cette position pourrait être de plus en plus difficile à tenir, George.

MARY BRUCE: Bonjour, TJ Eh bien, le président a travaillé les téléphones ce week-end, parlant avec le Premier ministre israélien, et pour la première fois, le président palestinien. Biden exhorte au calme et exprime sa profonde inquiétude face à la perte de vies humaines, mais il fait face à des appels croissants à faire plus. Jusqu’à présent, l’administration s’est largement concentrée sur la diplomatie en coulisse, mais il y a ces appels croissants pour que le président essaie de faire monter la pression des deux côtés pour essayer de provoquer un cessez-le-feu.

TJ HOLMES: Nous voulons nous tourner maintenant vers Washington et la Maison Blanche face à la crise au Moyen-Orient, mais l’administration Biden fait face à des appels de plus en plus intenses pour qu’elle fasse plus pour essayer d’arrêter la violence. Notre correspondante principale à la Maison Blanche, Mary Bruce, a les dernières nouvelles à ce sujet pour nous. Mary, bonjour.

Voici une transcription de la couverture sur CBS This Morning:

7 h 07 HE

GAYLE KING: Le conflit au Moyen-Orient est également un test pour le président Biden. Voici ce qu’il a dit hier soir dans un message préenregistré pour la fête musulmane d’Ead.

JOE BIDEN: Nous pensons également que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre dans la sûreté et la sécurité et de jouir de la même mesure de liberté, de prospérité et de démocratie. Et mon administration va continuer à engager les Palestiniens et les Israéliens et d’autres partenaires régionaux à œuvrer pour un calme durable.

ROI: Weijia Jiang est à la Maison Blanche avec plus sur cette histoire. Weijia, que pouvez-vous nous dire de la réponse du président? Le monde regarde certainement pour entendre ce qu’il a à dire ou fera.

WEIJIA JIANG: Bonjour, Gayle et bonjour à tous. Vous savez, les prédécesseurs du président Biden ont également dû naviguer dans ce conflit israélo-palestinien. Mais maintenant, il est également confronté à un défi supplémentaire – les progressistes du Parti démocrate appellent publiquement à plus de soutien du peuple palestinien et critiquent sa réponse jusqu’à présent. Le président a répété à plusieurs reprises qu’Israël avait le droit de se défendre contre les actes de terrorisme, ce qu’il a dit au Premier ministre Benjamin Netanyahu ce week-end lors de leur deuxième conversation en une semaine.

Mais les démocrates de haut niveau exhortent le président à agir rapidement alors que le nombre de victimes civiles continue d’augmenter. Dans un éditorial, le sénateur Bernie Sanders a écrit que «Israël a le droit de défendre et de protéger son peuple, mais que les États-Unis doivent cesser de soutenir Netanyahu. Et reconnaissez que si Israël a le droit absolu de vivre dans la paix et la sécurité, les Palestiniens aussi. » Et la membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a remis en question l’aide américaine à Israël, affirmant que les États-Unis avaient joué un rôle dans la violence infligée aux Palestiniens. Des démocrates plus modérés, comme le sénateur Bob Menendez et le membre du Congrès Adam Schiff, demandent également à l’administration de faire plus pour protéger les Palestiniens et mettre fin à la violence. Hier soir encore, le sénateur Jon Ossoff, rejoint par 28 sénateurs démocrates des deux ailes du parti, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. La Maison Blanche a déployé un envoyé de haut niveau du Département d’État dans la région pour rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens. Anthony?

ANTHONY MASON: Weija, merci.