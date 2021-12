Les filets retiennent les Lakers 122-115 alors que Nic Claxton se bat contre LeBron James

LOS ANGELES – En désavantage numérique et sur le point de s’effondrer au quatrième trimestre, les Brooklyn Nets sont allés droit sur la star des Lakers LeBron James.

« Jusqu’à ce que ce soit fini, jusqu’à ce que nous puissions obtenir notre liste complète, je pense que la devise est » trouvez des moyens de gagner « , et nous l’avons fait », a déclaré le gardien des Nets James Harden.

Cette fois, cela signifiait juste au-dessus de la tête de James.

Nic Claxton a jeté une ruelle de bris d’égalité sur James avec 40,7 secondes à jouer, et Harden et les Nets sont revenus d’une pause COVID-19 d’une semaine pour battre Los Angeles 122-115 samedi soir.

Harden a récolté 36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. La dernière aide était un lob que Claxton a attrapé à deux mains en planant au-dessus de James, qui venait d’aider Los Angeles à effacer un déficit de 20 points. Claxton a posté le All-Star 17 fois, puis a effectué un lancer franc pour un jeu à trois points et une avance de 118-115.

Cela faisait plus de deux semaines que Harden n’avait pas joué pour la dernière fois, manquant de temps en raison d’un passage dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA avant que les Nets ne voient leurs trois derniers matchs reportés parce qu’ils n’avaient pas assez de joueurs.

Après « avoir fait beaucoup de rien », comme Harden l’a décrit. « Beaucoup de jeux vidéo et de binge-watching. »

Celui-ci valait la peine d’être vu.

LeBron James # 6 des Los Angeles Lakers tire un lancer franc lors du match contre les Detroit Pistons le 28 novembre 2021, à Los Angeles. (.)

Patty Mills a ajouté 34 points pour les Nets, qui étaient toujours sans Kevin Durant et Kyrie Irving, entre autres. Bruce Brown avait 16 points et DeAndre’ Bembry en avait 15.

« Il manquait évidemment beaucoup de nos gars, certains gars ont dû intensifier et ils l’ont fait ce soir », a déclaré Harden.

James a égalé un sommet de la saison avec 39 points pour dépasser Kobe Bryant pour la plupart des points en carrière le jour de Noël, mais cela n’a pas suffi à empêcher les Lakers d’atteindre cinq défaites consécutives. Russell Westbrook a récolté 13 points, 11 passes décisives et 12 rebonds pour son deuxième triple-double de vacances en carrière, et Malik Monk a récolté 20 points.

James a dépassé Bryant avec le premier des deux lancers francs avec 3:52 à jouer dans la première moitié de son 16e match à Noël, égalant le record de Bryant pour le plus grand nombre d’apparitions. James a 422 points en vacances contre 395 pour Bryant.

« Je ne me soucie pas vraiment de la façon dont je joue s’il s’agit d’une défaite », a déclaré James.

Harden a pensé qu’il serait en mesure de se reposer lorsque les Nets ont pris une avance de 102-82 au quatrième quart, seulement pour que les Lakers reviennent en force et l’égalent sur le lay-up de Monk sur une passe de James avec 45 secondes restantes.

Puis Harden est retourné à Claxton sur la ruelle. Westbrook a raté un dunk à l’autre extrémité et Harden a réussi quatre lancers francs pour remporter la victoire.

« Ce n’était pas censé se passer comme ça, tu sais? », A déclaré Harden. « Ce n’est pas censé être un match de 39 minutes (pour moi), mais en fin de compte, vous savez, je voulais juste gagner et c’est tout ce qui compte. »

Les Lakers boitent vers la nouvelle année avec une fiche de 16-18.

« Nous sommes aussi fous que tout le monde, mec, probablement encore plus parce que, comme je l’ai déjà dit, nous savons tous ce que nous devons faire », a déclaré Monk. « Et parfois nous le faisons, et parfois nous ne le faisons pas, et nous n’allons pas gagner comme ça et tout le monde le sait. »

Harden est le huitième joueur à enregistrer un triple-double à Noël, rejoignant la société exclusive après que Kemba Walker des Knicks l’ait fait plus tôt dans la journée. James, Westbrook, Draymond Green, Billy Cunningham, John Havlicek et Oscar Robertson complètent le club.

« Parfois, je pense qu’il devrait être plus agressif, mais il fait toujours le bon jeu », a déclaré Brown à propos du cinquième triple-double de Harden cette saison.

Les triples doubles de Harden et Westbrook ont ​​marqué la première fois que des joueurs adverses l’ont fait dans le même match de Noël.

Westbrook a rejoint Robertson en tant que deuxième joueur avec plusieurs triples doubles à Noël, ce que Robertson a fait quatre fois. Cependant, Westbrook n’a effectué que 4 des 20 tirs et les Lakers ont été devancés de 23 points avec lui sur le terrain.

Claxton a terminé avec neuf points, six rebonds et cinq blocs. … Darren Collison n’a récolté aucun point, une passe décisive et deux rebonds en 12 minutes lors de son premier match après avoir signé un contrat de 10 jours avec les Lakers. Le joueur de 34 ans, né à Rancho Cucamonga et a joué à l’UCLA, avait pris sa retraite en 2019 après avoir joué 10 saisons avec la Nouvelle-Orléans, l’Indiana, Dallas, les Clippers et Sacramento. … Il s’agissait du premier événement dans la nouvellement renommée Crypto.com Arena, marquant le début d’un accord sur les droits de dénomination de plus de 700 millions de dollars, considéré comme le plus important de l’histoire du sport pour la maison des Lakers et des Kings de la LNH. Les Clippers sont également locataires depuis l’ouverture du site en 1999, mais partiront pour leur propre immeuble à Inglewood en 2024.

Filets : Chez les Clippers lundi.

Lakers : À Houston mardi.