Les filets sautent la chimère de Biden se terminant par un gémissement

En avril dernier, le président Biden et les démocrates d’extrême gauche cherchaient la lune lorsque le premier a convoqué une commission qu’ils espéraient recommander des changements radicaux à la Cour suprême, notamment en lui donnant le feu vert pour tenter de la remplir avec ses partisans et idéologues. Mais mardi, cette commission s’est terminée dans un gémissement car les commissaires divisés ne pouvaient pas s’entendre sur le renversement de la plus haute cour du pays et de la Constitution.

Bien sûr, les réseaux de diffusion libéraux qui poussaient avec enthousiasme des changements aussi radicaux étaient introuvables lorsque leur rêve chimérique s’est effondré sur lui-même.

À l’époque où la commission a été lancée, Kasie Hunt de CNN était toujours correspondante de NBC News, où dans l’émission Today elle a vanté: « La fureur progressive contre la Cour s’est accrue après que l’ancien président Trump a nommé trois juges conservateurs, dont un au cours d’une année électorale, après que les républicains ont empêché le président Obama de nommer Merrick Garland à la Cour en 2016. «

« Les démocrates progressistes disent que c’est absolument nécessaire pour rétablir l’équilibre de la Cour suprême« , a déclaré la correspondante d’ABC Rachel Scott sur Good Morning America le même jour.

Ajouter: « Les démocrates ont été frustrés lorsque les républicains ont même refusé d’envisager le choix du président Obama pour la magistrature au cours de l’année électorale 2016, puis de ne confirmer que la justice conservatrice – la juge Amy Coney Barrett à la magistrature – cimentant la majorité conservatrice de la Cour pour les décennies à venir. «

Dans le même temps, CBS Evening News a poussé à la couverture d’un changement radical en l’ignorer.

Mais alors que l’extinction de la commission n’intéressait pas les réseaux de diffusion, le rapport spécial de Fox News Channel l’a trouvé digne d’intérêt. «Ceux qui craignaient ou espéraient un changement radical pour la Cour suprême des États-Unis respirent profondément ou étouffent un écran primitif ce soir. Une commission qui étudie plusieurs propositions de modifications du système a essentiellement opté pour le statu quo », a annoncé mardi le présentateur Bret Baier.

« La commission bipartite du président Biden a voté à l’unanimité pour approuver son rapport final sur d’éventuels changements à la Cour suprême », a rapporté le correspondant en chef à Washington, Mike Emanuel, notant qu’ils avaient examiné la liste de souhaits progressistes de changements radicaux. « Ils ont soutenu le rapport mais notent qu’il n’y avait pas un large consensus. »

Selon les déclarations d’anciens juges fédéraux de la commission, ils étaient profondément divisés (Cliquez sur « développer ») :

THOMAS GRIFFITH (Commission de la Cour suprême) : Il y avait beaucoup de désaccord entre le commissaire au sujet des diverses propositions. Par exemple, je m’oppose à l’élargissement de la taille du tribunal, à la limitation du mandat des juges. Et dépouillant le tribunal de toute compétence actuelle. EMANUEL: Quelques instants plus tard, un autre juge fédéral à la retraite a plaidé pour l’ajout de juges. NANCY GERTNER (Commission de la Cour suprême) : La Cour a été effectivement bondée de tribunaux par une partie et restera bondée pendant des années à venir avec de graves conséquences pour notre démocratie. Quel que soit le coût de l’expansion à court terme, je crois qu’il sera plus que contrebalancé par les avantages réels qu’il apportera à l’indépendance judiciaire et à notre démocratie.

« A la Maison Blanche, l’attachée de presse Jen Psaki a essayé de réduire les attentes quant à une éventuelle action présidentielle et à son calendrier », a noté Emanuel. « Tout indique que ce rapport ruban bleu finira comme beaucoup d’autres avant lui : sur une étagère. »

Au lieu de couvrir leurs espoirs s’effondrer mardi, ABC’s World News Tonight a tenté de remercier le président Biden pour la baisse des prix du gaz. « Ce soir, GasBuddy montre que le coût moyen tombe à 3,34 $ le gallon. Le plus bas en sept semaines », a vanté l’ancre David Muir après avoir noté le pétrole libéré de la réserve. Ce qu’il n’a pas mentionné était que le prix n’avait baissé que de cinq cents.

Apparemment, ça chancelant de la Maison Blanche payait.

L’omission du rapport de la commission des pleurnicheries a été rendue possible grâce aux commandites lucratives de Bayer sur ABC, Vicks sur CBS, et Amazon sur NBC. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

7 décembre 2021

18 h 28 min 59 s heure de l’Est BRET BAIER : Ceux qui craignaient ou espéraient un changement radical pour la Cour suprême des États-Unis respirent profondément ou étouffent un écran primitif ce soir. Une commission qui étudie plusieurs propositions d’évolution du système a essentiellement opté pour le statu quo. Voici le correspondant en chef à Washington, Mike Emanuel. [Cuts to video] MIKE EMANUEL : La commission bipartite du président Biden a voté à l’unanimité pour approuver son rapport final sur les changements possibles à la Cour suprême. Les commissaires ont étudié la composition des tribunaux et l’ajout de juges au mandat et la manière dont les mandats possibles pourraient être progressivement échelonnés en s’éloignant des nominations à vie. Ils ont soutenu le rapport mais notent qu’il n’y avait pas un large consensus. THOMAS GRIFFITH (Commission de la Cour suprême) : Il y avait beaucoup de désaccord entre le commissaire au sujet des diverses propositions. Par exemple, je m’oppose à l’élargissement de la taille du tribunal, à la limitation du mandat des juges. Et dépouillant le tribunal de toute compétence actuelle. EMANUEL: Quelques instants plus tard, un autre juge fédéral à la retraite a plaidé pour l’ajout de juges. NANCY GERTNER (Commission de la Cour suprême) : La Cour a été effectivement bondée de tribunaux par une partie et restera bondée pendant des années à venir avec de graves conséquences pour notre démocratie. Quel que soit le coût de l’expansion à court terme, je crois qu’il sera plus que contrebalancé par les avantages réels qu’il apportera à l’indépendance judiciaire et à notre démocratie. EMANUEL : La commission a été créée en réponse aux demandes de réforme des progressistes à la suite des trois choix du président Trump à la Cour suprême. À la Maison Blanche, l’attachée de presse Jen Psaki a tenté de réduire les attentes concernant une éventuelle action présidentielle et son calendrier. JEN PSAKI (attaché de presse WH) : Je n’ai pas de calendrier pour combien de temps il lui faudra pour examiner le rapport. Je vous rappelle à tous que ce n’est pas une recommandation qu’il accepte ou qu’il refuse. EMANUEL: Les conservateurs disent que c’est en réponse à une majorité de 6-3 qui penche dans leur sens. Et avec des nominations à vie, c’est un tribunal qui pourrait façonner le droit américain pendant des décennies. REPRÉSENTANT. ELISE STEFANIK (R-NY) : Ce qui est très préoccupant, c’est que maintenant vous entendez des démocrates parler de remplir la cour, parce qu’ils ne peuvent pas gagner les élections, parce qu’ils veulent saper le système. [Cuts back to live] EMANUEL : Tout indique que ce rapport de ruban bleu finira comme beaucoup d’autres avant lui : sur une étagère. Bien que les débats aient été respectueux, ils n’ont pas produit une vision claire des changements à la structure de la Cour suprême qui seraient finalement apportés par le Congrès. Bret ? BAIER : Mike, merci.