Les filets se déchaînent en silence

Lors d’une soirée fantôme à Minneapolis, les Nets ont sorti le rouleau en première mi-temps (52-73) et ventilé toute option des Timberwolves (97-127 finale), l’équipe de la ville où un autre Afro-américain, maintenant Daunte Wright, a été tué par un policier. Il était censé avoir été joué lundi, mais le match a été retardé un jour en raison de la situation sociale compliquée dans la ville, où le mécontentement est réapparu qui ne cesse jamais dans un pays avec un problème racial profond et dans lequel Pendant longtemps, une majorité de la population a simplement demandé justice et égalité. Minneapolis est, il faut le rappeler, la ville où George Floyd a également été tué par la police.

Les joueurs de l’équipe se sont réchauffés, avant le moment de silence qui a précédé le saut initial, avec des t-shirts noirs avec le message “avec liberté et justice pour tous”, phrase du serment aux États-Unis (Pledge Of Allegiance) et Steve Nash a parlé au nom d’une population blanche également fatiguée, épuisée de voir que rien ne change: «Je ne peux pas imaginer ce que c’est d’être afro-américain, d’être un père afro-américain dans ce pays. Cela ne devrait pas être acceptable, dévastateur si vous essayez de vous mettre dans sa peau. ” D’Angelo Russell fait partie de ceux qui se sont exprimés pour un changement qui ne semble jamais se produire complètement: «La seule chose que nous pouvons faire est d’être présent l’un pour l’autre, essayer de comprendre émotionnellement ce qu’ils vivent. J’encourage tout le monde à sortir et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les choses. Qu’il ne se borne pas à parler, qu’il fasse l’effort nécessaire ».

Josh Okogie était un autre de ceux qui ont pris la parole après un match qui ne semblait jamais vraiment avoir d’importance: «Qu’il fasse quelque chose de mal ou non, Daunte Wright n’a pas eu à payer pour cela avec sa vie dans la rue. C’est triste, c’est malade, c’est quelque chose qui doit finir. Parce que c’est la chose la plus difficile de toutes: que rien ne change et que la même chose ne cesse de se répéter. “

Le changement de jour a laissé Karl-Anthony Towns à l’écart parce que a mis le jeu le jour du premier anniversaire de la mort de sa mère, une des victimes du COVID-19. Le pivot avait réservé la journée pour être avec ses proches et n’a pas modifié ses projets de sortir jouer dans un centre cible qui était à nouveau vide. Le nouveau calendrier a gardé les portes fermées après quelques matchs avec quelque 3000 fans de retour dans les gradins.

Le changement est également un coup dur pour les plans des Nets, qui ne veulent pas que Kevin Durant joue des matchs consécutifs pour le moment, après avoir raté 23 matchs de suite, il est donc normal qu’ils n’aient pas l’attaquant ce soir contre le Sixers, dans le grand duel à la tête de l’Est pour lequel James Harden ne sera pas sûr et dans lequel on ne sait pas très bien si Kyrie Irving jouera. Encore un grand duel marqué sur le calendrier et qui semble édulcoré par les absences, une constante dans cette saison régulière compliquée.

C’était, enfin, le trente-deuxième différent de départ pour les Nets, cette fois avec Chris Chiozza et Nic Claxton: 18 joueurs ont déjà fait partie des alignements de départ de Steve Nash cette saison. Personne ne sait encore à quoi ressemblera cette équipe (mais c’est facile à imaginer: redoutable) avec toutes les pièces sur le terrain, mais même ainsi c’est déjà un 37-17 qui quitte New York dans une égalité absolue avec les Sixers avant aujourd’hui. Jeu. Sans Harden, Kyrie et LaMarcus, Kevin Durant a joué le meilleur match depuis son retour: 31 points, 4 rebonds, 4 passes décisives en 27 minutes très efficaces (Prise de vue 11/15, prise de vue 4/6). Avec des avantages de plus de 20 points déjà au deuxième trimestre, rien de plus n’était nécessaire. Parce que Joe Harris (23 points, 5/8 en triple) et Landry Shamet (19 et 5/9) ont également contribué à la batterie extérieure.

Le 15/36 des Nets en triple contrastait avec le 13/49 (de 41 à 26%) des Wolves qui correspondaient presque à leurs données de pertes (14) et de passes décisives (16 pour 31 des Nets). Anthony Edwards a de nouveau marqué beaucoup (27 points et 8 rebonds), toujours sans but de l’extérieur (2/11 en triples). D’Angelo Russell a marqué 15 points contre l’équipe dans laquelle il était toute la star (c’est difficile à retenir et cela ne fait que deux ans) et les Espagnols se sont fait discrets: Ricky Rubio a terminé avec 5 points et 2 passes et Juancho Hernangómez n’a pas marqué à ses 12 minutes sur le terrain. Les Wolves (14-41 maintenant) ont une nouvelle fois le pire bilan de la Ligue, avec désormais une défaite de plus que les Rockets (14-40).