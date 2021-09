Les filets veulent apporter un championnat insaisissable à Brooklyn .

La déception de leur éviction en séries éliminatoires au deuxième tour par les Bucks la saison dernière demeure, mais les Nets les plus lourds arriveront au camp d’entraînement la semaine prochaine avec le même objectif pour 2021-22 qu’ils avaient en 2020-21 :

Gagner le premier championnat NBA de l’histoire de la franchise derrière leur Big 3 de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving.

« Je pense que notre objectif est d’être la dernière équipe en lice, a déclaré le directeur général Sean Marks mardi. « Il y a probablement, je suppose, six, huit, 10 équipes qui ont le même objectif similaire et un objectif réaliste.

“Pour nous, il s’agit de posséder cela et de ne pas le fuir et de faire tout ce que nous pouvons pour mettre les gens en place, qu’il s’agisse de membres du personnel, de joueurs, de compléter la liste, afin d’essayer d’y parvenir.”

L’entraîneur-chef de deuxième année, Steve Nash, a répondu “Je l’espère” lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de vétérans utiliserait la déception de tomber face à l’éventuel champion de la NBA Bucks en sept matchs comme motivation pour la nouvelle saison.

Steve Nash, James Harden et Kevin Durant ont l’intention d’apporter un titre à Brooklyn. Corey Sipkin

Harden, qui avait une tension aux ischio-jambiers, et Irving qui avait une entorse à la cheville droite, ont raté plusieurs matchs chacun dans la série Milwaukee. Durant a également subi des blessures tout au long de la saison régulière lors de sa première saison de retour d’une opération d’Achille.

« Je pense que nous sommes tous des concurrents. Je pense que nous regardons tous l’année dernière avec déception », a déclaré Nash. « Il est important pour nous de nous inquiéter de ce que nous aurions pu contrôler et faire mieux l’an dernier, de ne pas faire d’excuses pour les gars qui se sont blessés.

« Il est donc important de pouvoir se regarder de manière critique, individuellement, collectivement. … Une équipe gagne chaque année et toutes les autres développent une résolution plus grande et plus profonde d’être meilleure et de se mettre en position d’avoir une chance de gagner. … Comme le dit Sean, nous reconnaissons que nous voulons gagner un championnat. Nous possédons cela. Mais c’est un processus. Nous devons essayer de gagner ce processus pour être là à la fin. »

Les Nets, qui ont terminé la saison régulière avec une fiche de 48-24 pour la tête de série no 2 de la Conférence de l’Est, ont ajouté les vétérans Patty Mills et Paul Millsap à l’intersaison. Ils ont également ramené l’attaquant All-Star à sept reprises LaMarcus Aldridge, qui a été médicalement autorisé à revenir après avoir annoncé en avril qu’il se retirait de la NBA en raison d’un rythme cardiaque irrégulier.

“Je pensais [Aldridge] a beaucoup ajouté à notre chambre et, malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de le voir beaucoup par terre. Mais c’était un grand expérimenté, compétent et polyvalent qui… ajoutait beaucoup à notre QI collectif et à nos expériences. Nous sommes donc ravis de le retrouver », a déclaré Nash. «Patty est évidemment une joueuse de championnat avec les Spurs, depuis 10 ans. Je pense qu’il est un formidable moteur pour notre culture, le simple fait d’être le type de personnage qu’il est, la personnalité qu’il a et sa capacité à tirer et à jouer avec rythme nous aident énormément.

« Et Paul Millsap est un grand costaud, intelligent et compétent qui a tout vu. … Nous avons donc ajouté trois vétérans avec un QI élevé et un caractère élevé, et c’est toujours une chose vraiment positive pour le personnel d’entraîneurs.