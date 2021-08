Les filets veulent les «trois grands» depuis des années: Harden et Irving, après Durant

Le 13 janvier, la NBA a changé de cap. James Harden, après sa farce à Houston, a atterri dans la Grosse Pomme pour former l’un des tridents les plus redoutables de l’histoire de la compétition. Un succès médiatique et sportif avec peu de précédents. Désormais, Brooklyn Nets entend lui donner une continuité. Sean Marks, directeur des opérations de la franchise, a assuré qu’il était confiant que Kyrie Irving et James Harden signeraient une prolongation de contrat avant de commencer la pré-saison, le 28 septembre. Ils rejoindraient ainsi Kevin Durant, qui avait déjà accepté de prolonger son étape à New York il y a un peu plus d’une semaine. L’attaquant gagnera 198 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, après avoir gagné 37 millions de dollars et 39 millions de dollars au cours de ses deux premières saisons en tant que joueur des Nets. S’il n’avait pas dit oui, Brooklyn serait entré dans une spirale d’incertitude, le joueur n’ayant assuré sa continuité que pour la saison prochaine. En 2022-2023, cependant, tout était entre ses mains, avec une option de joueur de 42 millions.

C’est précisément la situation dans laquelle se trouvent actuellement Irving et Harden. Dans les deux cas, avec un an assuré à Brooklyn et un autre à votre disposition. Kyrie attend 34 millions l’année prochaine et une option de joueur de 36 l’année prochaine ; à James, 44 et 47, en répétant la formule. L’organisation ne veut rien laisser au hasard et, avec cela, l’effort sera suprême. De manière prévisible, facilitant une extension maximale pour les deux joueurs. Dans le cas d’Irving, selon les chiffres du journaliste Bobby Marks (ESPN), cela signifierait un contrat de quatre ans, 186,6 millions ; dans Harden, trois et 161.

Un investissement plus important, mais que les Nets avaient déjà sur leur feuille de route lorsqu’ils ont décidé de s’engager sur la voie du trident. Avec les trois connexions, alors, ils s’assureraient d’être dans la lutte pour le ring pendant, pratiquement, les cinq prochaines années. Comme ils l’étaient déjà l’année dernière, malgré les blessures. En saison régulière, ils ne pouvaient partager que neuf matchs et 202 minutes; En séries éliminatoires, alors qu’il semblait qu’ils étaient arrivés en parfait état pour porter un coup pour lequel peu d’entre eux attendaient une réponse, les revers sont revenus pour faire leur apparition. Ce fut d’abord Harden, qui a dû se retirer sur le premier jeu du premier match de la série contre les Milwaukee Bucks; puis Irving, qui a perdu au quatrième match de la même égalité. Avant, ils avaient laissé des échantillons de la machine presque parfaite qu’ils pourraient être tous les trois ensemble. Au premier tour, contre les Celtics, ils ont enregistré un match de 104 points combinés et une moyenne de 85,2. Tout ça, avec des pourcentages de science-fiction: 58,8% pour James sur les field goal, 64,3% pour Irving ou 66,7% sur le triple pour Durant, qui a continué à épuiser les possibilités tout seul jusqu’à ce nombre de plus à sa place.

Avec tout ça ils veulent compter Marks, Steve Nash et les Nets en général, à la recherche du premier anneau de leur histoire. Et, s’ils atteignent leurs objectifs contractuels, ils s’imposeraient sûrement comme les grands gagnants de cette fenêtre de marché., avec des coups d’effet importants, comme celui des Lakers, mais sans aucun ensemble de signatures aussi stellaires que les Big Three. De plus, il serait accompagné de noms qui, attirés par l’idée de rivaliser aux côtés des stars précitées, continuent d’aborder le projet sans grandes exigences financières, comme l’ont fait LaMarcus Aldridge ou Blake Griffin, renouvelés un an de plus, l’an dernier. A cette occasion, l’incorporation de Patty Mills se démarque, avec un accord de 2 ans et 12 millions de dollars. Il a brillé aux Jeux olympiques et, à 33 ans, est déterminé à atteindre la gloire pour la deuxième fois. Un guide de plus pour les Nets.