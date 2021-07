Les filles d’Angelica Rivera conquièrent Instagram avec des photos en bikini

in

Dans le cas de Sofia Castro, l’aînée des sœurs, il n’est pas si rare de voir ce type de publication dans son flux, cependant, en 2021 elle a inclus plus de matériel de ce type car elle est fière de son nouveau corps.

Au total, le premier-né de Angélique Oui “El Guero” castro Il a réalisé cinq publications sexy, la plupart avec deux ou plusieurs photos qui révèlent le grand corps de l’actrice. Au total, grâce à toutes ses publications en bikini, elle a reçu 212 069 likes.

Sofia Castro. (Spécial : Instagram / Sofia Castro.)

Tant de photos sexy ont une explication : en mai, l’actrice de 24 ans déclarait que son changement de physique était dû au fait qu’elle avait adopté un nouveau régime et opté pour le Pilates pour tonifier son corps. «Je veux partager avec vous parce que je suis vraiment très heureux et très fier d’y parvenir, d’atteindre mon objectif. Je viens de sortir du nutritionniste et il m’a félicité, que j’ai perdu de la graisse, que j’ai pris du muscle, que j’ai aussi perdu ma taille”, a-t-il expliqué à travers plusieurs stories Instagram.