Les filles d’Angelina Jolie, Zahara et Shiloh, ont grandi dans de rares photos

Voici quelque chose qui pourrait vous faire vous sentir un peu vieux aujourd’hui : Angelina Jolieles filles de, Zahara et Shiloh, sont officiellement des adolescents.

La star de Maléfique — qui est aussi la maman de Maddox, 19, Pax, jumelles de 17 et 12 ans Vivienne et Knox—Partage de photos rares le 7 septembre. 3 de ses filles aînées en train de rattraper leur retard de lecture d’été. Pour Zahara, 16 ans, son livre de prédilection serait The Bluest Eye de Toni Morrison tandis que Shiloh, 15 ans, était occupée à feuilleter les pages de The Dark Lady en Akala.

“Fin de #summerreading”, l’actrice, qui partage ses enfants avec son ex Brad Pitt, a sous-titré la jolie publication Instagram. “Ce sont quelques-uns des favoris dans notre maison. J’adorerais connaître le vôtre.”

Lorsqu’Angelina a rejoint la plate-forme sociale en août, elle est entrée dans l’histoire en tant qu’utilisateur le plus rapide à atteindre plus d’un million d’abonnés en quelques heures seulement. Cependant, c’est le premier aperçu qu’elle donne aux fans de sa vie de mère – quelque chose que nous apprécions toujours de voir.