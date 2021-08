Les filles de Diddy suivent les traces de la mannequin Kim Porter

in

Près de trois ans se sont écoulés depuis Kim porter décédé subitement d’une pneumonie.

Maintenant, les filles jumelles de Kim D’Lila et Jessie, qu’elle a partagé avec ex Peignes Sean “Diddy”, honorent leur mère en suivant ses traces et en devenant des modèles. Les filles de Combs, 14 ans, ont fait leurs débuts sur le podium lors du défilé de mode Dolce & Gabbana du 29 août, qui s’est déroulé à Venise, en Italie.

Les adolescents sont arrivés sur les lieux en gondole, avant de parcourir la piste dans leurs looks contrastés. D’Lila portait une courte robe bleu clair et blanche, accessoirisée d’un fascinateur à fleurs bleues. Jessie portait une robe similaire, mais la sienne était noire et comportait des accents roses.

De plus, leur demi-soeur Peignes de chance, dont la mère est Sarah Chapman, est apparue dans une robe noire pailletée, qui était cintrée à la taille avec un ruban rouge.

Les jumeaux ont célébré leurs débuts sur le podium de la haute couture sur leur compte Instagram commun en écrivant : “OMGGGG CECI EST LITTÉRALEMENT UN RÊVE VENU RÉALISÉ.”