Les filles de Dog the Bounty Hunter révèlent qu’elles n’ont pas été invitées à son mariage

Duane “Dog” Chapman devrait bientôt se marier avec sa fiancée Francie Frane, mais sans la présence de deux de ses filles. Bonnie Jo Chapman, qui est la fille de Chapman avec sa défunte épouse Beth Chapman, et Cecily Chapman, qui est l’autre fille de Beth et la belle-fille de Dog, ont déclaré à TMZ que la star de Dog the Bounty Hunter ne les avait pas invités à son mariage avec Frane en septembre.

Alors que les deux femmes disent qu’elles ne savent pas tout à fait pourquoi elles n’ont pas été invitées, Cecily, 28 ans, a partagé sa théorie selon laquelle elle et Bonnie rappellent peut-être trop à Chapman leur défunte mère Beth, décédée en 2019 d’un cancer à l’âge sur 51. Cecily a déclaré qu’elle et Bonnie allaient parfaitement “bien” avec Chapman qui partait et se remarie, elle est donc encline à penser que cela a à voir avec la façon dont Chapman se sent.

“Ce que je vois personnellement, c’est que mon père a du mal à gérer le fait qu’il ne pourra peut-être pas remplacer ma mère et que peut-être moi et Bonnie retirons beaucoup de ma mère et qu’il voit notre mère en nous”, a déclaré Cecily à TMZ. “J’ai l’impression que ça lui fait peur. Oui, il peut passer à autre chose, oui, il peut se remarier – ce n’est pas le problème. Je pense qu’il a juste peur que nous lui rappelions trop notre mère.”

Cecily a ajouté qu’elle et Bonnie pensent que Frane est “une grande dame” et n’ont aucun problème avec le remariage de Chapman. “Moi et Bonnie, nous avons toujours été très bien avec ça”, a déclaré Cecily. “Elle ne nous a jamais rien fait, c’est pourquoi je pense que c’est plus une chose personnelle avec mon père envers nous les filles parce que nous ressemblons beaucoup à ma mère – comme, beaucoup.”

Elle s’est demandé si “leur direction” avait quelque chose à voir avec le camouflet, en disant: “Surtout avec où va notre direction – Bonnie fait des manifestations et elle se lance et est une militante. … Si vous connaissiez Beth, vous savez qu’elle était vraiment comme ça.” Cecily a révélé qu’elle préparait une série documentaire pour se souvenir de Beth, en disant : “Je veux juste que ma mère soit honorée de la meilleure façon possible. Si mon père a un problème avec ça, c’est à lui.”

Bonnie a ajouté qu’elle pensait que Beth aurait voulu que ses filles assistent au mariage de Chapman. “Je crois que ma mère nous aurait voulu là-bas. Nous sommes une famille. Nous sommes sa chair et son sang. Nous devrions être là pour une union”, a déclaré Bonnie. “Elle [Frane] est notre belle-mère.”

Cecily a récemment révélé qu’elle avait interrompu ses propres projets de mariage, annulant les noces de son fiancé Matty Smith – mais ne mettant pas fin à la relation. “Je ne me marie pas”, a déclaré Chapman au Sun la semaine dernière. Alors qu’elle se prépare à déménager d’Hawaï à la côte est, elle et Smith “passent vraiment du temps séparément pour un petit moment”. Elle a dit qu’ils pourraient être séparés jusqu’à deux ans. “Je ne suis certainement pas pressée de me marier”, a-t-elle déclaré. Chapman a refusé d’entrer dans les raisons spécifiques de l’annulation du mariage, ajoutant qu’elle souhaitait protéger la vie privée de Smith puisqu’il n’est pas une personnalité publique.

Duane et Beth Chapman ont eu deux enfants ensemble – leur fille Bonnie et leur fils Garry. Duane a adopté Cecily, qui est la fille de Beth d’un précédent mariage. Duane a neuf autres enfants issus de relations et de mariages antérieurs. Duane a rencontré Frane après la mort de Beth en 2019 et a annoncé en mai 2020 qu’ils étaient fiancés. Les deux devraient se marier le 2 septembre. Ce sera son sixième mariage.