Les filles de la star de Bachelor Nation Amanda Stanton reçoivent des bagues de leur fiancé

Amanda Stanton n’est pas la seule de sa famille à arborer un nouveau bling après s’être fiancée.

Le jeudi 2 décembre, la star de Bachelor Nation a annoncé sur Instagram qu’elle avait accepté une demande en mariage de Michel Fogel, son petit ami depuis plus d’un an. Le lendemain, Amanda a révélé que ses filles, Kinsley, 9, et Charlie, 7 ans, non seulement a été témoin du moment, mais a également reçu des souvenirs étincelants.

« Michael a proposé dans le salon devant les filles et leur a aussi donné de petites bagues en diamant », a-t-elle écrit sur Instagram. « Simple et si parfait ! Je n’arrive toujours pas à croire que je puisse épouser la meilleure personne que je connaisse. »

Amanda, 32 ans, a inclus dans sa publication une photo d’elle et de ses filles portant leurs bagues alors qu’elles se tenaient avec Michael devant un arbre de Noël, où j’ai proposé.

La star de télé-réalité et originaire de Californie du Sud a également partagé plus de photos de vacances en famille, dont une la montrant elle et son fiancé avec leur golden retriever, George, ainsi qu’un gros plan de sa bague de fiançailles, qui contient un énorme diamant taille émeraude serti entre deux plus petits.