Les filles du chasseur de primes Dog disent qu’elles ne sont pas invitées au mariage

Beaucoup ont estimé que Dog était parti trop tôt après le décès de Beth et ont critiqué ses fiançailles avec Francie. Après avoir essuyé des tirs, Bonnie s’est même tournée vers les réseaux sociaux pour défendre son père.

“Laissez-le être heureux, s’il vous plaît pour l’amour de Dieu, laissez-le être”, a-t-elle écrit dans la section commentaires de l’un des messages de Dog. “Mon père a traversé tellement de choses l’année dernière sans ma mère. Il a été extrêmement difficile de voir un parent passer et l’autre si déterminé à suivre. Mon père mérite d’être heureux. Il a toujours le nom de ma mère sur sa poitrine. Il ne l’oubliera jamais elle et l’amour qu’elle lui a donné. Elle serait heureuse que mon père soit amoureux et trouve la paix. “

Alors que Bonnie a expliqué que personne ne pourrait jamais remplacer Beth, elle a noté qu’il est naturel que les gens passent à autre chose.

“Pour ceux qui prétendent connaître les souhaits de ma mère: n’oubliez pas que nous, en tant que famille, avons vécu tous les détails atroces et douloureux de ce qui allait suivre”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu cette conversation avec elle, ma mère avait tellement d’amour pour mon père, elle ne voudrait jamais qu’il soit seul. Ma mère voulait qu’il soit heureux quoi qu’il arrive.”

Elle a ajouté: “Il y aura toujours une et une seule Mme Dog. Bienvenue dans la meute, Francie.”