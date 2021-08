Les filles Ganni se mondialisent – ​​WWD

COPENHAGUE — « Tout le monde est amoureux des Ganni Girls », s’est vanté Andrea Baldo, PDG du label danois.

Baldo a rejoint l’entreprise il y a trois ans, à la suite de sa vente à L Catterton, et s’efforce depuis de l’internationaliser. Le pouvoir sans cesse croissant de la communauté Ganni Girls – qui est un hashtag populaire sur Instagram mais aussi une communauté réelle de femmes entièrement dédiées aux imprimés funky de la marque, aux silhouettes amples et aux cols Peter Pan – signifie que tout s’est bien passé. navigue jusqu’à présent.

Après avoir jeté les bases, Baldo est prêt à passer à la vitesse supérieure et à faire de Ganni un label véritablement mondial – avec les États-Unis et la Chine en tête de l’ordre du jour.

Le défilé hybride printemps 2022 de Ganni à la Fashion Week de Copenhague jeudi, qui a vu des émissions en direct et des conversations se dérouler tout au long de la semaine et culminer avec une programmation serrée mais impressionnante, présentée au sommet de la piste de ski artificielle de la ville Copenhill, a également signalé que la marque est prêt à décoller.

La collection, dédiée à l’optimisme et à la joie de vivre à nouveau, a montré l’étendue croissante de l’offre Ganni, qui s’étend au-delà de ses robes imprimées populaires aux tricots, vêtements d’extérieur, vêtements de sport, une famille croissante de bottes et mocassins à semelles robustes, ainsi que comme des pièces crochetées ou appliquées plus expérimentales.

“Il s’agit vraiment de marier un bon design avec un prix accessible”, a déclaré Baldo, ajoutant qu’une partie de la formule du succès de la marque réside dans les “héros” qu’elle a réussi à créer dans chaque catégorie, de ses manteaux matelassés à ses tricots incrustés de cristaux, bottes en caoutchouc et chemises à col claudine.

Une gamme complète de denim et une collection de sacs fabriqués de manière durable – créés par une équipe d’accessoires dédiée basée à Paris – sont à venir.

Sur le plan commercial, ce style insouciant de signature et l’engagement de la marque à des « prix honnêtes » ont signifié qu’un nombre croissant de femmes à travers le monde veulent s’identifier comme Ganni Girls.

Les États-Unis sont déjà devenus le plus grand marché de la marque au cours des trois dernières années, dépassant ses commerces de détail et de gros bien établis dans son pays d’origine, la Scandinavie. Il y a eu des ouvertures sur Melrose Avenue à Los Angeles et Mercer Street à New York, ainsi qu’un showroom dédié et une équipe locale.

Les États-Unis étant désormais «le marché le plus important» pour Ganni, l’accent est mis de plus en plus sur l’offre de services plus localisés, d’où la dernière ouverture de la marque à Williamsburg, où résident de nombreuses Ganni Girls.

Il existe également des marchés comme la Corée du Sud et l’Australie, qui ont connu une croissance organique compte tenu du nombre de Ganni Girls là-bas. La marque a donc travaillé à la création de sites de commerce électronique dédiés et recherche également des points de vente physiques dans ces pays.

« Il y a eu beaucoup de croissance naturelle de la communauté parce qu’elle résonne avec le style Ganni. Je pense que Ditte [Reffstrup, the brand’s creative director] vraiment créé quelque chose de si distinct. Elle mérite beaucoup de crédit pour cela », a déclaré Baldo.

Des magasins à Paris et Amsterdam sont en préparation et le prochain grand focus sera sur la conquête de la Chine : le label a fait ses premiers pas sur le marché via des détaillants tiers comme Net-a-porter et Ssense, et a ouvert il y a trois mois son propre stocker sur Tmall.

« Les résultats ont été époustouflants. Cela a été bien mieux que ce que nous avions prévu car le marché était prêt. Il y avait beaucoup plus de sensibilisation, probablement à cause de l’influence que nous avons déjà en Corée et à cause des médias sociaux. Maintenant, en regardant les performances, nous pouvons enfin servir directement le marché. Les chiffres sont vraiment ceux qui nous pousseront à la prochaine étape de l’ouverture d’un magasin. C’était un objectif à moyen terme, mais c’est maintenant une priorité pour moi », a déclaré Baldo, qui a auparavant occupé des postes de direction chez Marni, Diesel et Coccinelle. “C’est la première fois que des propriétaires viennent me voir en premier, pour obtenir la marque.”

Le déploiement ambitieux de la vente au détail intervient à un moment où d’autres marques ferment leurs magasins et réduisent leurs réseaux de vente au détail. Ganni a également posé la question de savoir si les magasins étaient vraiment nécessaires, d’autant plus que ses ventes en ligne ont grimpé en flèche l’année dernière.

Mais selon Baldo, l’approche communautaire de la marque signifie qu’il y a toujours un objectif pour les magasins physiques. Ce qui a peut-être changé, c’est la stratégie qui les sous-tend : ils sont considérés comme des plaques tournantes plutôt que comme des magasins, et ils sont plus susceptibles d’être situés dans des quartiers locaux plutôt que dans des emplacements centraux de premier ordre.

« Avec l’emplacement de Williamsburg, par exemple, nous avons demandé : « où expédions-nous le plus ? » Où vit essentiellement notre tribu ? Et ce que la pandémie a montré, c’est que ces magasins locaux sont plus importants que les grands centres commerciaux. Alors peut-être que les emplacements peuvent changer, parce que nous voulons être plus proches de la communauté. Ce faisant, nous pouvons exploiter de nombreuses autres opportunités, comme des réunions en tête-à-tête avec des clients ou la livraison à domicile », a expliqué Baldo, qui ne voit pas la tendance changer après la pandémie. « Cela pourrait signifier que nous n’aurons pas besoin d’autant de magasins que nous l’avions initialement prévu pour atteindre nos objectifs. Ce genre d’équilibre entre le commerce électronique et les centres de vente au détail vous permet de maximiser les ventes.

Un changement de perspective similaire a été appliqué au calendrier de conception de la marque, qui s’articule autour de 11 petites gouttes et capsules dédiées, comme la gamme de vêtements de sport Ganni Club ou la collaboration de la marque avec la créatrice londonienne branchée Priya Ahluwalia plus tôt cet été.

Cela signifie moins de produits, des collections principales réduites et des ventes plus élevées. Il s’agit de raconter de nouvelles histoires avec les mêmes produits plutôt que de produire plus, a expliqué Baldo. « C’est mieux pour tout le monde, car nous manquons de produits plus tôt et avons moins de déchets. Mais c’est aussi l’occasion de raconter différentes histoires à un rythme différent. Les nouveaux horaires de dépôt signifient que notre engagement avec le consommateur est presque hebdomadaire, ce qui fonctionne sur le numérique, mais aussi au niveau de la vente au détail. »

C’est une refonte importante pour Ganni, qui veut atteindre l’échelle tout en respectant ses normes élevées de durabilité.

Depuis que Baldo a repris les rênes de l’entreprise, le cofondateur Nikolaj Reffstrup s’est entièrement concentré sur la durabilité et la circularité en particulier, en adoptant une approche de test et d’apprentissage continue sur tous les aspects de l’entreprise. Sur la scène des matières premières, la marque a augmenté son utilisation de matériaux recyclés ou morts, et a également réfléchi aux moyens de prolonger la durée de vie de ses vêtements en post-production en pilotant des services de location dans ses magasins de Copenhague.

« Nous devons créer des modèles commerciaux qui nous donnent plus de valeur à partir de nos ressources. Il n’est toujours pas facile de le rendre financièrement viable, mais idéalement, vous voulez pouvoir utiliser les mêmes ressources et multiplier les opportunités d’en tirer de la valeur », a déclaré Baldo. « Ces produits ont une valeur résiduelle, mais jusqu’à présent, l’industrie ne s’est concentrée que sur la première transaction. »

Le modèle de location peut offrir aux marques la possibilité d’effectuer plusieurs transactions sur le même vêtement, puis de le vendre sur le marché de l’occasion, en réalisant un profit. Mais il y a encore des progrès à faire jusqu’à ce que la demande soit suffisante : « Nous avons lancé notre pilote au Danemark, qui possède l’un des plus gros marchés de l’occasion, et nous avons vu que le modèle fonctionne. Pourtant, à ce jour, ils ne sont pas économiquement viables et le volume n’augmente pas aussi vite qu’il le devrait. C’est pourquoi nous envisageons de nous étendre sur d’autres marchés, car nous pourrions avoir besoin de créer plus de trafic », a expliqué Baldo.

La société a également récemment lancé une petite collection de vêtements d’occasion et recyclés sur Depop pour montrer que « c’est sérieux au sujet de la circularité » et pour mieux comprendre le public plus jeune et socialement conscient grâce à la collecte de données.

L’ambition ultime ? Offrir au client le choix de louer, d’acheter neuf ou d’occasion à la caisse, tout comme on lui propose de choisir de payer par carte ou via PayPal.

“Cela deviendra le moyen normal d’interagir avec les clients et il appartiendra aux marques de trouver l’équilibre entre les différents modèles commerciaux et de construire la bonne structure de coûts”, a déclaré Baldo.