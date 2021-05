Les filles nous racontent les avis médicaux contradictoires qui leur ont été donnés au sujet de la contraception ⋆ .

La décision d’arrêter d’utiliser le vaccin AstraZeneca chez les moins de 40 ans en raison de caillots sanguins a attiré l’attention sur les risques que les filles prennent mois après mois lors de l’utilisation de la contraception. Certains types de pilule combinée présentent un risque de caillot sanguin plus de 100 fois supérieur à celui du vaccin AstraZeneca, mais sont encore largement utilisés.

Je suis assez perplexe lorsque je parle du risque de caillot sanguin avec le vaccin AstraZeneca. Ne pas écarter les risques – mais on m’a prescrit la pilule combinée pour gérer mes symptômes d’endométriose. Cela vient avec 1 chance sur 1000 de caillot sanguin. On attend des femmes qu’elles vivent avec. – Vonnie Sandlan (@VonnSand) 7 avril 2021

Choisir la contraception qui vous convient peut vous sentir comme un champ de mines. On pourrait penser que les médecins pourraient nous donner des précisions pour nous aider à prendre des décisions sur la contraception à utiliser. Mais non. Le Tab a parlé à neuf filles qui nous ont parlé des conseils médicaux contradictoires qu’elles avaient reçus, qui, selon eux, les ont laissées confuses, inouïes et en danger.

Cerys, Londres

Je suis sous Dianette donc il y a un risque plus élevé de caillots sanguins. Mais mes médecins à la maison me disent que c’est bien de rester plus d’un an parce que je suis jeune et que je n’ai pas de problèmes de santé. Cependant, mes docteurs d’université refusent quasiment de me le donner à moins que je ne supplie et dise que les autres ne fonctionnent pas. C’est le seul qui peut contrôler mes règles et mon acné.

Je trouve tellement ennuyeux que les informations et les opinions des médecins changent tout le temps. Je suis à nouveau dessus maintenant mais c’était un combat pour arriver ici.

Tali, Leeds

Je suis autiste et j’ai des antécédents de dépression et de sautes d’humeur. J’ai donc interrogé mon médecin sur la contraception que je n’aurais pas à prendre tous les jours (parce que j’oublierais), qui n’exacerberait pas mes symptômes de santé mentale et ne serait pas en mesure de soulager mes crampes menstruelles extrêmement douloureuses.

Après un certain temps, nous avons opté pour un stérilet parce que vous «posez-le et oubliez-le» pour les cinq prochaines années. Il ne libère également que des hormones directement dans votre utérus et une quantité moindre que la pilule.

J’ai choisi cela, je l’ai mis en place. C’était un processus douloureux et très inconfortable. Parce que je suis autiste et que je gère mal la douleur et le toucher, j’ai demandé un analgésique, mais on m’a juste donné l’ibuprofène ordinaire. Le faire entrer était rapide et bien et un peu douloureux mais l’infirmière était fabuleuse.

Environ une semaine plus tard, j’avais encore de légères crampes, mais il n’y avait pas de quoi s’inquiéter, car elles peuvent survenir après l’insertion du DIU. Mais ensuite, l’ajustement du DIU m’a donné une douleur extrême. Cela commencerait à peu près au même moment sur une période de cinq jours. Douleur irradiante extrême comme – comme être poignardé de l’intérieur. Je pouvais le sentir dans ma colonne vertébrale, mes cuisses, partout. C’était insupportable.

Je suis allé voir un médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture, mais le médecin qui m’a vu ne croyait pas à quel point je souffrais. Il a fait le contrôle, a prescrit des comprimés de paracétamol et de co-codamol et m’a renvoyé chez moi. Je suis retourné le lendemain et je suis allé au véritable A&E et j’ai reçu de la morphine parce que la douleur était si intense et que je souffrais encore extrêmement pendant les cinq heures suivantes.

J’ai été envoyée dans un hôpital différent, puis examinée, mais il semblait que tout était toujours en ordre. Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé et pourquoi je souffrais tant.

Izzy, Southampton

J’ai pris la pilule combinée quand j’étais très jeune, à cause de mes règles, et je ne me souviens pas avoir jamais rien dit à ce sujet par les médecins – ils m’ont en quelque sorte juste frappé dessus. Puis, à mesure que je vieillissais et que je commençais à faire mes propres recherches, In a vu qu’il y avait manifestement un risque accru d’accident vasculaire cérébral, ce qui m’inquiétait car ma grand-mère avait eu un accident vasculaire cérébral quand elle était très jeune et elle est finalement décédée.

J’en ai parlé aux médecins et aux infirmières lors de quelques contrôles de pilules, mais ils m’ont toujours renvoyé et ont dit que tout allait bien sans expliquer correctement pourquoi? Comme s’ils ne m’écoutaient jamais me dire “mais est-ce bien parce que je suis vraiment inquiet” et avaient lu toutes ces choses en ligne – à partir de sites Web officiels aussi, y compris le propre site du NHS.

Lucy, Édimbourg Napier

Un médecin m’a dit que ma santé mentale n’était pas suffisamment préoccupante pour ne pas prendre la pilule parce qu’on m’avait déjà prescrit des antidépresseurs. Puis un an plus tard, un autre médecin m’a demandé pourquoi je prenais Rigevidon alors que je souffrais de dépression sévère.

Alice, Newcastle

Quand j’avais 15 ans, j’ai été mis sur Rigevidon sans poser de questions, puis j’ai commencé à devenir tellement maussade, alors j’ai changé pour Cezarette trois ans plus tard, puis une marque moins chère, Cerelle, et mon corps l’a détesté. J’ai saigné pendant trois semaines et les médecins m’ont juste dit de continuer, alors j’ai changé de médecin et ils m’ont dit de retourner à Cézarette. Très bien, tout est cool.

Alors, passez rapidement à l’été 2019 et j’ai commencé à saigner pendant trois semaines. Alors je prends rendez-vous et ils commencent à me tester pour toutes sortes de choses et me disent que j’ai une maladie inflammatoire pelvienne (PID) et que je ne pourrai pas avoir d’enfants. Ils m’ont mis des antibiotiques et m’ont envoyé sur mon chemin.

Les antibiotiques étaient vraiment puissants et m’ont rendu malade, alors je suis retourné voir un autre médecin. Ils ont dit que je n’avais pas de PID, que je n’avais pas besoin d’antibiotiques et que je prenais simplement la même pilule depuis trop longtemps et que je devais l’échanger. J’avais un ectropion sur mon col de l’utérus qui me faisait saigner et ils m’ont envoyé chez un gynécologue.

Le rendez-vous du gynécologue était en mars 2020 et je suis sûr que vous pouvez le deviner… cela a été annulé. Donc, je prenais toujours cette même pilule et je saignais maintenant pendant deux mois sans interruption.

Rien n’a changé jusqu’en novembre lorsque j’ai eu une échographie interne et externe pour dire que tout va bien. Mais je saigne maintenant depuis fin août sans interruption, alors j’ai finalement changé de contraception.

Je suis allé au rendez-vous et l’infirmière commence à poser des questions sur les caillots sanguins. Je lui ai dit que ma mère avait une thrombose veineuse profonde (TVP) dans ses jambes trois fois et l’horreur sur son visage! Personne ne me l’avait demandé auparavant et je n’aurais même pas dû prendre de pilule combinée à cause du risque énorme de caillot sanguin. Quel plaisir de se faire dire que des années après le début de la pilule! Ils m’ont donné une bobine hormonale et ont dit que cela réglerait mes problèmes.

Mais en janvier, je saignais toujours et je n’arrêtais pas de me dire que ça s’arrangerait. J’ai réussi à faire réserver une colposcopie, puis l’infirmière demande si quelqu’un a vérifié l’endométriose – et ils ne l’ont pas fait. Elle était tellement surprise que c’était son instinct initial.

Maintenant, je suis sur une autre liste d’attente pour aller faire les tests pour ça parce que ça ne s’est pas “réglé tout seul” J’ai dû être si insistant avec ça parce que je n’arrête pas de me dire “oh non c’est normal c’est normal etc”. Excusez-moi, je ne pense pas que des saignements pendant une bonne partie de l’année soient normaux, c’est tellement frustrant de ne pas être écoutés.

Saffie, LSE

Je n’ai pas reçu de diagnostic de dysphorique pré-menstruelle (PMDD – vraiment, très mauvais SPM) pendant quatre ans, malgré les visites répétées chez le médecin. On m’a alors dit de prendre la pilule, mais cela n’a fait qu’aggraver ma dépression et j’ai finalement été mise sous fluoxétine (un antidépresseur) pour traitement. J’ai fini par me débarrasser de la pilule, puis je suis retournée chez les médecins lorsque mon syndrome prémenstruel s’est vraiment détérioré et j’ai finalement reçu un diagnostic de trouble dysphorique prématuré. Ils m’ont dit que je n’aurais jamais dû prendre la pilule en premier lieu.

Pauline, Édimbourg

J’ai reçu une bobine de cuivre en mai 2019 car je ne voulais pas essayer la contraception hormonale à l’époque. Mon médecin s’est assuré à plusieurs reprises que je comprenais que mes règles seraient plus abondantes, que j’aurais plus de crampes, etc. et j’ai répété à plusieurs reprises que je comprenais et que j’étais heureux de l’essayer.

Coupé à un an plus tard; J’ai des crampes presque constantes tout au long du mois, pas même uniquement pendant mes règles, et je suis certaine que le stérilet au cuivre ne me sert plus bien. Je vais chez le médecin, j’explique mes symptômes et après un examen, on me dit que la cause réelle de mes problèmes est un léger ectropion sur mon col de l’utérus.

J’ai lu sur les symptômes, et ils ne correspondent pas du tout à la douleur que je ressens, mais le médecin insiste sur le fait qu’au lieu de retirer le DIU au cuivre pour soulager ma douleur, nous devrions nous concentrer sur l’élimination de cet ectropion (qui est une chose très courante à avoir en fait, et ne me causait aucun problème pourrais-je ajouter) en prenant des pilules contraceptives hormonales pendant plusieurs mois (avec lesquelles je lui avais déjà dit que je n’étais pas à l’aise).

J’ai fini par aller dans une clinique de santé sexuelle et j’ai fait remplacer mon DIU au cuivre par un stérilet hormonal et, bas et voilà, cela a résolu tous mes problèmes avec la douleur que je ressentais.

Lucy, Londres

Je suis allé voir mon médecin généraliste pour discuter de la possibilité d’arrêter ma pilule. Beaucoup de mes amis le faisaient, et nous nous nourrissions du mythe selon lequel après 10 ans, vous devriez vous en débarrasser. Mon médecin généraliste a été au-delà de rien – il n’a discuté d’aucune autre option contraceptive et quand je me suis demandé si le mythe des 10 ans était vrai, il l’a contourné et a dit «vous êtes bien de rester dessus – vous pouvez trouver cette information en ligne.

J’avais l’impression d’avoir perdu son temps. Si vous recherchez sur Internet quelque chose à voir avec la pilule, vous obtenez tellement de résultats différents. Tout ce que cela m’a montré, c’est que personne ne semble le savoir, car il est clair que la santé des femmes n’est pas considérée comme quelque chose qui mérite d’être étudié.

Sienne, Édimbourg

Je souffre d’acné hormonale et de migraines dues à l’aura depuis plus d’une décennie. J’ai demandé conseil à un dermatologue pour mon acné, et ils m’ont recommandé Dianette, la pilule combinée. La pilule Dianette a un risque légèrement accru d’événements de coagulation que les pilules les plus couramment prescrites, mais fonctionne bien pour l’acné. On ne m’a jamais demandé si je souffrais de migraines dues à l’aura lors de la prescription initiale de Dianette ou si j’avais été averti du risque de caillot.

Des années plus tard, un médecin généraliste a découvert le fait que j’avais des migraines d’aura et m’a dit que je devais arrêter la pilule immédiatement car les migraines d’aura augmentaient le risque d’accident vasculaire cérébral à la suite de caillots lors d’un contrôle des naissances combiné (pilules, patchs et Nuva bague). Un autre dermatologue m’a alors dit que les patchs et l’anneau n’augmentaient pas le risque de caillot et que je devrais les considérer pour aider mon acné.

Mon médecin m’a alors dit que ce médecin s’était trompé, que toutes les méthodes contraceptives combinées augmentaient le risque de caillot et que je n’étais définitivement pas un candidat approprié pour la contraception combinée.

Un deuxième dermatologue m’a dit que je pouvais effectivement prendre une contraception combinée, du moment que je comprenais et acceptais le risque, mais quand j’en ai parlé à mon médecin généraliste, ils ont encore une fois été en désaccord! En tant que patient, cela a été incroyablement frustrant car je ne sais pas à quelle opinion faire confiance.

Ils semblent agir comme si j’étais un mystère médical complexe lorsque l’acné et les migraines sont très courantes.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur vos options de contraception sur le site Web du NHS.

