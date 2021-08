Les films achetés/loués par l’application Apple TV sont parfois lus sans son, les utilisateurs signalent un succès mitigé pour obtenir des remboursements

in

Certains utilisateurs sont de plus en plus frustrés par l’application Apple TV car ils paient de l’argent pour acheter ou louer des films dans le magasin, pour découvrir que lorsqu’ils vont lire le contenu, il n’y a aucun son.

Cela semble se produire sur toutes les plates-formes sur lesquelles Apple propose l’application TV, y compris sur tvOS, les téléviseurs intelligents et les clés de streaming tierces comme Roku.

. a commencé à recevoir des rapports à ce sujet début juillet, mais n’a pas pu trouver de schéma pour diagnostiquer la cause sous-jacente. Évidemment, cela n’arrive pas à tout le monde qui loue quelque chose à Apple.

Cependant, il y a suffisamment de rapports à ce sujet dans nos boîtes de réception et sur Twitter que nous sommes assez confiants qu’il y a un problème systémique en jeu, pas simplement des incidents isolés. Il existe un problème courant où, parfois, le contenu de l’application Apple TV acheté a un son manquant.

Juste en spéculant, il peut y avoir un bogue de protection contre la copie DRM quelque part dans la chaîne, de sorte que l’application TV refuse de décoder la bande-son pour les utilisateurs, même s’ils le font légitimement.

Pour aggraver les choses, les clients obtiennent des résultats mitigés lorsqu’ils contactent l’assistance Apple au sujet des problèmes. Apparemment, le support Apple ne peut pas résoudre le problème et servir une nouvelle copie du film avec de la musique intacte – au lieu de cela, ils semblent simplement rembourser toute personne qui dépose une plainte à ce sujet.

Malheureusement, tout le monde n’est pas non plus remboursé. . a parlé à quelques clients concernés pour lesquels le support Apple n’était pas utile (peut-être ne comprenait-il pas le problème réel) et n’émettrait aucun remboursement – les laissant simplement de leur poche.

J’essaye de regarder la purge sur Apple TV et il n’y a littéralement aucun son sur le film 😒😒😒 – Jennie 4rm the Block (@TERRIfic_IsShe) 1er août 2021

@AppleTV il n’y a pas de son sur mon film loué et maintenant il ne jouera plus du tout ! – Charlee Wayne (@CharleeWaynne) 1er août 2021

@apple non de vos films appletv, un homme qui travaille a frappé le garde du corps de sa femme sans son – shaunbless (@shaunbless) 31 juillet 2021

J’ai loué un film sur @AppleTV et par le stat quo : pas de son 😒. Et ils se demandent pourquoi on bootleg merde 😂 – Dolla DP (@Dolla_DP) 22 juillet 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :