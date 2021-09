Les films ‘Austin Powers’ quittent Netflix en septembre

Austin Powers ne sera pas disponible en streaming sur Netflix le 30 septembre. Le service de streaming a publié quels projets de films et de télévision sont ajoutés et supprimés et, malheureusement, la comédie populaire n’a pas fait que l’équipe reste. La série de films a commencé en 1997 avec International Mystery of a Man avec Mike Myers. Le film de comédie d’action d’espionnage américain est réalisé par Jay Roach et est co-producteur et Mike Myers, qui incarne à la fois Powers et son ennemi Dr. Evil. Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Seth Green et Michael York figurent également dans le premier opus. C’est une parodie de James Bond et d’autres sujets brûlants des années 1960.

International Mystery of a Man a rapporté 67 millions de dollars contre un budget de 16 millions de dollars. À partir de là, deux suites ont suivi : Austin Powers : The Spy Who Shagged Me en 1999 et Austin Powers dans Goldmember en 2002.

The Spy Who Shagged Me a gagné 312 millions de dollars dans le monde, soit plus que son prédécesseur. Il a également été nominé pour le meilleur maquillage à la 72e cérémonie des Oscars. Le titre est une réplique du film de James Bond de 1977 d’un titre similaire, L’espion qui m’aimait.

Goldmember, qui mettait en vedette Beyoncé, est une parodie des films de James Bond Goldfinger et You Only Live Twice – il s’inspire également de Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me et GoldenEye. Il a gagné près de 300 millions de dollars dans le monde et a battu Rush Hour 2 en tant que plus grande ouverture pour un film de comédie lors de son week-end d’ouverture.

Un quatrième film de la franchise aurait été en mouvement mais rien n’en est jamais sorti.