Les films coréens dont on parle le plus sur Twitter dans le monde

C’est une réalité que les films et les productions coréennes gagnent en popularité ces dernières années. Mêlant cela à la viralité que véhiculent les réseaux sociaux, ils deviennent une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment pour atteindre la bouche de millions de personnes. Pour cette raison, et après une déclaration officielle du réseau social blue bird, nous souhaitons vous montrer une compilation des 20 films coréens dont on parle le plus sur Twitter dans le monde.

Cinéma coréen hors du pays

Sûrement, surtout si vous êtes un peu cinéphile, vous aurez remarqué l’énorme popularité et l’influence que gagnent les productions coréennes ces dernières années.

Et, la vérité est que beaucoup d’entre eux sont certainement bons. Un exemple clair de ceci peut être le film de Parasites, made in South Korea, publié en 2019 et qui a connu une situation assez dramatique. Dans celui-ci, une famille qui n’avait pas de travail finit par entrer dans la maison d’une autre famille aisée et se comporte, comme le nom du film l’indique, comme des parasites. Grâce à une histoire si différente et marquante, ce film a remporté de nombreux prix tels que l’Oscar du meilleur film en 2020, l’Oscar du meilleur scénario original ou la Palme d’Or en 2019, parmi tant d’autres.

Un autre contenu produit en Corée qui a explosé il y a encore moins longtemps est Le jeu du calmar. Une série Netflix avec un thème et une distribution de ce pays qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il est même difficile que si vous avez été actif sur Twitter au cours du dernier mois, vous n’en ayez pas entendu parler.

En raison de cette grande interaction par les utilisateurs de ce réseau social grâce au cinéma coréen, Twitter a décidé de faire une déclaration officielle avec le 20 films coréens dont on parle le plus ces dernières années sur sa plateforme.

De plus, ils ont également montré la liste équivalente à la série coréenne la plus populaire sur Twitter dans le monde Mais, si vous le pensez, nous en parlerons dans un autre article en profondeur.

Les films coréens dont on parle le plus sur Twitter

Voici la liste des films coréens qui l’ont le plus touché via le réseau social Blue Bird :

« Parasite » « Minari » * « Snowpiercer » « Oldboy » « Space Sweepers » « Swing Kids » « Okja » « Peninsula » * « Train to Busan » * « Mother » « The Call » « Avec les dieux » « EXIT » « Oublié » « Voix du silence » * « Soif » « Classe d’anglais de la société Samjin » « Petite forêt » * « Burning » * « L’hôte »

Parmi eux, comment pourrait-il en être autrement, on trouve de grands succès comme : Parasites, Snowbreaker, The Call ou The Host. Ceux-ci et le reste des films que nous pouvons voir dans cette compilation ont généré l’interaction de millions d’utilisateurs à travers ce réseau social. Quelque chose qui a également contribué à la croissance de leur popularité et qui, vraiment, est devenue virale.

Et vous, êtes-vous fan du cinéma coréen ? Si vous manquez un film dans cette liste Twitter officielle, vous pouvez le laisser dans les commentaires afin que nous puissions tous y jeter un œil.