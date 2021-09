Les films d’action en direct de Batman dans l’ordre: comment regarder par date de sortie

in

DC Univers étendu

Le redémarrage des films de Superman par le réalisateur Zack Snyder en 2013 avec Man of Steel finirait par être le premier volet d’un nouvel univers partagé de films DC, connu sous le nom de DC Extended Universe (ou DCEU en abrégé). Bien sûr, une telle franchise ne pourrait pas être complète sans Batman, qui apparaît jusqu’à présent dans trois films sortis en salles (et une version longue de l’un des titres) de la série, interprété par le lauréat d’un Oscar et l’acteur de films Marvel (Daredevil de 2003 ), Ben Affleck.

Voici tous les films du DCEU jusqu’à présent, par ordre de date de sortie:

Homme d’acier (2013)

Batman V Superman : L’Aube de la justice (2016)

*Suicide Squad (2016) * *Wonder Woman (2017) * *Justice League (2017) * *Aquaman (2018) * *Birds Of Prey (2020) * *Wonder Woman 1984 (2020) * *Zack Snyder’s Justice League (2021 ) *

L’escouade suicide (2021)