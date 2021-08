Les films DC Extended Universe, classés – y compris The Suicide Squad

Grâce au succès de l’univers cinématographique Marvel, les franchises de super-héros interconnectées font fureur en ce moment. Leur concurrent le plus proche est DC Extended Universe de Warner Bros, mais en réalité ce n’est pas si proche. Il y a eu plus de bas que de hauts pour Superman et sa compagnie sur grand écran ces derniers temps, et il est indéniable que le DCEU est beaucoup plus désordonné qu’il ne devrait l’être dans 11 films.

Le prochain film Flash – qui adapterait apparemment des éléments de l’arc de bande dessinée populaire Flashpoint qui réinitialise l’univers – pourrait aider à y remédier. Mais avec The Suicide Squad ayant récemment atterri dans les salles, le moment est venu de revenir sur le mauvais, le bon et le grand des offres d’action en direct de DC au cours des huit dernières années.

Les meilleures offres HBO Max du jour

11. Escouade suicide

(Crédit image: Warner Bros.)

Le jury ne sait toujours pas si nous verrons ou non la prétendue coupe de David Ayer de Suicide Squad (bien que cela semble peu probable). Mais le film sorti en 2016 était un gâchis terrible et mal monté. La raison pour laquelle l’équipe s’est réunie en premier lieu est absurde, l’arc des méchants devenus famille n’est pas mérité et les performances de Jared Leto dans le rôle du Joker et de Cara Delevigne dans le rôle de l’Enchanteresse sont parmi les pires du genre.

La seule grâce salvatrice réside dans le casting de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et de Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, deux personnages qui apparaissent dans la suite. Mais même eux, avec la machine à charisme qu’est Will Smith, ne peuvent pas sauver celui-ci.

10. Ligue des justiciers (2017)

(Crédit image: Ciel)

Le plus gros problème avec la Justice League de 2017 est qu’elle est le produit de deux visions différentes qui se heurtent. Lorsque Zack Snyder a quitté le projet en raison d’une tragédie personnelle, WB a fait appel à Joss Whedon pour terminer le projet. Les résultats n’étaient pas jolis, de l’humour qui semblait forcé et parfois inapproprié aux visuels qui semblaient carrément laids.

Le public est resté insatisfait, et il est devenu de plus en plus clair ces derniers temps que les acteurs qui ont travaillé sur le film n’étaient pas contents non plus, l’acteur de Cyborg Ray Fisher accusant Whedon de conduite “grossière, abusive, non professionnelle et totalement inacceptable”. Gal Gadot a également partagé sa propre histoire sur l’expérience. La première équipe d’action en direct des héros les plus emblématiques de DC méritait bien mieux.

8. Batman v Superman : L’aube de la justice

(Crédit image : Warner Bros/DC Entertainment)

Batman v Superman: Dawn of Justice est ce que vous obtenez lorsque les scénaristes et le réalisateur ne comprennent pas ce qui rend leurs personnages titulaires spéciaux. Doubler le superman couveur établi dans Man of Steel est déjà assez mauvais. Mais transformer Batman en machine à tuer est un choix si incompatible avec le personnage qu’il brise le monde du film (pourquoi le commissaire Gordon allumerait-il encore le signal Bat si le célèbre justicier de Gotham larguait des corps ? Il devrait le traquer).

L’un des rares points lumineux de tout le malheur est l’introduction de Wonder Woman de Gal Gadot, qui fait sensation dans la bataille finale contre Doomsday.

8. Wonder Woman 1984

(Crédit image : Warner Bros)

Les 20 premières minutes de Wonder Woman 1984 – dans lesquelles nous voyons une jeune Diana participer aux Jeux olympiques de Themyscirian, puis regarder l’héroïne au lasso de Gal Gadot abattre un groupe de voleurs en 1984 – sont incroyables. Malheureusement, le reste du film est un peu médiocre. Avec la chasse à un MacGuffin, deux méchants et le retour de Steve Trevor (dans des circonstances dégoûtantes qui ne sont jamais vraiment examinées), il y a finalement trop de plaques tournantes pour que cette suite serve de manière satisfaisante.

Pourtant, il y a beaucoup à aimer ici. Chris Pine et Gadot restent un charmant double acte, et Pedro Pascal et Kristen Wiig s’acquittent tous les deux bien de Maxwell Lord et Barbara Minerva/Cheetah respectivement. Et aussi lourd et ringard soit-il, le sérieux du film est difficile à détester.

7. Ligue de justice de Zack Snyder

(Crédit image : HBO Max/Warner Bros.)

La Justice League de Zack Snyder bénéficie d’une vision unifiée que la coupe 2017 n’avait pas. D’une part, les décisions de caractère ont plus de sens et la chimie entre l’équipe est plus prononcée. D’autre part, le scénario renforcé de Cyborg est complexe et émotionnel.

Mais certains des problèmes concernant la vision de Snyder pour ces personnages persistent, et il y a au moins 20 minutes de séquences inutiles qui auraient pu et auraient dû être supprimées de cette coupe de quatre heures. Personne n’a besoin d’entendre une longue ballade islandaise dans un film de Justice League.

6. L’homme d’acier

(Crédit image : Warner Bros)

Il y a tellement de choses sur Man of Steel qui fonctionnent. La première séquence de vol de Superman est un temps record et son costume est superbe. La partition de Hans Zimmer est nettement différente du travail de normalisation de John Williams dans les années 1970, mais non moins étonnante. On peut même embarquer avec le prologue de 20 minutes dans lequel Jor-El de Russell Crowe chevauche un lézard avec des ailes de libellule. Mais cela compte peu si vous ne comprenez pas correctement les principes fondamentaux de Kal-El.

Et même avant que l’homme d’acier ne brise le cou de Zod lors de la bataille finale, il y a des signes que les cinéastes derrière cette interprétation de Superman ne clouaient pas les choses simples (d’une part, si votre nom n’est pas Lois Lane, vous êtes probablement pas enregistré dans ce film). C’est dommage, car avec le bon scénario, Henry Cavill aurait pu vraiment faire quelque chose de spécial avec ce personnage. Mais lui et nous l’attendons toujours.

5. Aquaman

(Crédit image: Warner Bros.)

Comment empêcher les gens de penser qu’Aquaman est une blague ? Étape 1 : Lancez Jason Momoa. L’ancien et ancien Khal Drogo apporte son énergie unique au rôle, et cela fonctionne à merveille. Qu’il élimine des méchants dans un sous-marin ou qu’il rebondisse sur Mera d’Amber Heard, il est toujours amusant à regarder. L’étape 2 recrute James Wan.

Quand Aquaman se penche sur ses éléments fantastiques, les visuels sont souvent spectaculaires. Le film perd des points pour ne pas avoir suffisamment utilisé Black Manta de Yahya Abdul-Mateen II, et quelques autres pour des choix de bandes sonores vraiment étranges qui semblent appartenir à un autre film. Mais dans l’ensemble, nous rions définitivement avec le King of the Seas plutôt que de lui. Apportez Aquaman 2.

4. Shazam !

(Crédit image : Warner Bros)

Dans ses meilleurs moments, Shazam ! a un excellent équilibre d’humour et de cœur. Le conflit central entre la famille de sang et la famille d’accueil reçoit la bonne quantité de poids, et le film tire beaucoup de l’idée qu’un adolescent peut se transformer en un super-héros musclé avec un seul mot.

Le film de David F. Sandberg peut également prétendre avoir la meilleure blague de tout le DCEU à ce jour, dans laquelle le méchant de Mark Strong essaie de monologuer à un héros qui ne peut pas l’entendre. Parfois, cela semble un peu trop léger, avec des blagues qui sapent une véritable émotion au mauvais moment. Mais avec des performances amusantes, un excellent message et une configuration passionnante pour la suite, ce film a préparé le terrain pour des personnages dont j’ai hâte d’en voir plus.

3. Wonder Woman

(Crédit image : Warner Bros)

Après les déceptions consécutives de Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice et Suicide Squad, le DCEU avait désespérément besoin d’une victoire, et grâce à la réalisatrice Patty Jenkins, ils l’ont obtenu avec Wonder Woman.

La séquence No Man’s Land – dans laquelle Diana traverse avec confiance le champ de bataille en déviant les balles tandis que le score de Rupert Gregson-Williams monte en flèche – est toujours les 2 meilleures minutes du DCEU à ce jour. Ajoutez cela à un premier acte magnifiquement visualisé qui se concentre sur les femmes guerrières de Themyscira et la chimie instantanément gagnante entre Gadot et Steve Trevor de Pine, et seuls quelques problèmes du troisième acte le retiennent d’une place plus élevée sur cette liste.

2. Oiseaux de proie : la fabuleuse émancipation d’une Harley Quinn

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures/ & © DC Comics)

Il n’y a pas de tels problèmes de troisième acte avec Birds of Prey – en fait, cela pourrait être la meilleure chose à propos d’un film, une séquence d’action tumultueuse dans laquelle une pince à cheveux est échangée au milieu de la bataille s’avérant être l’un des nombreux points forts. Il y a aussi beaucoup à aimer avant cette inévitable chute, en grande partie à cause de la performance parfaite de Margot Robbie de Harley Quinn.

Libérée de Jared Leto et du Joker, elle s’approprie vraiment le personnage avec ce film, des manières de Quinn à son attitude. Ajoutez une partition fantastique de Daniel Pemberton et une distribution de soutien qui font beaucoup avec peu (Mary Elizabeth Winstead est particulièrement amusante ici en tant que La chasseresse), et vous avez l’un des meilleurs films du DCEU.

1. La brigade suicide

(Crédit image: Warner Bros.)

La débâcle de Suicide Squad en 2016 n’avait pas vraiment suscité l’envie de plus de films axés sur la Task Force X. Tout a changé lorsque James Gunn a été embauché pour écrire et réaliser une suite.

Après avoir réalisé deux films sur les Gardiens de la Galaxie du MCU, Gunn avait la forme quand il s’agissait de nous faire tomber amoureux d’un groupe de coquins, et il le prouve encore ici. Il y a juste le bon équilibre entre humour, personnage et action, avec plusieurs gains au troisième acte et un nombre de corps qui se souvient du titre du film. En d’autres termes… il a compris la mission.