Les films de James Bond viennent d’être supprimés de Netflix avant la sortie de “Pas le temps de mourir”

Netflix a dû dire au revoir à plusieurs films populaires fin août. Le service de streaming a supprimé deux films de James Bond – Casino Royale et Quantum of Solace. Les deux films ont été retirés environ un mois avant la sortie du dernier film de James Bond, No Time to Die.

Casino Royale et Quantum of Solace ont tous deux été retirés de Netflix le 30 août. Les films ont tous deux quitté Netflix peu de temps avant la première du dernier film de Bond dans les salles. Pas le temps de mourir devrait actuellement sortir en salles le 8 octobre 2021. Le film a été retardé plusieurs fois au cours de la dernière année en raison de la pandémie de COVID-19.

Pas le temps de mourir devait initialement sortir en avril 2020. Mais, en raison de la gravité de la pandémie, elle a été repoussée à novembre de la même année. Cependant, comme le monde était toujours aux prises avec la nature extrême de la pandémie en novembre, la sortie du film a de nouveau été repoussée à avril 2021. Plus tôt cette année, en janvier, il a été signalé que la dernière date de sortie de Pas le temps de mourir ne se concrétiserait pas. Enfin, ils ont partagé que Pas le temps de mourir sortirait le 8 octobre 2021, bien plus d’un an après sa première diffusion.

Pas le temps de mourir mettra en vedette le dernier tour de Daniel Craig en 007. Le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga, met également en vedette Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright et Christoph Waltz. Le prochain film de James Bond, qui sera le 25e film de la série James Bond, a été co-écrit par Phoebe Waller-Bridge de Fleabag. En mars 2020, lorsque Craig a animé Saturday Night Live afin de promouvoir Pas le temps de mourir, il a fait référence au fait que Waller-Bridge était l’un des scénaristes du film dans son monologue d’ouverture. Non seulement il a plaisanté sur sa collaboration sur le film, mais il a également confirmé que Pas le temps de mourir serait son dernier film de Bond.

“Maintenant, ce prochain film de James Bond sera mon dernier, mais ce sera l’un des meilleurs parce que nous avons demandé à Phoebe Waller-Bridge de Fleabag de venir aider avec une partie du dialogue”, a plaisanté Craig à l’époque. “Ce ne sera pas si différent, mais de temps en temps, je me tourne vers la caméra et je dis : ‘Le nom est Bond, James Bond. Est-ce mauvais que j’aie envie du pape ?'”