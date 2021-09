Les films de League of Legends pourraient être en route, alors que l’ancien cadre de Netflix rejoint Riot Games

Riot Games, créateur de titres multijoueurs gratuits populaires League of Legends et Valorant, a une nouvelle recrue intéressante sous la forme de Brian Wright. Wright, ancien cadre chez Netflix, rejoint Riot en tant que directeur du contenu de l’entreprise.

Tel que rapporté par IGN, Wright aidera au développement de nouveaux projets de films, d’animation et de télévision pour la division divertissement de Riot. Cela pourrait inclure Arcane, une série animée de League of Legends qui arrivera sur Netflix plus tard dans l’année.

En rejoignant Riot Games, Wright a déclaré qu’il était “plus que ravi” de faire partie de l’entreprise. “J’ai hâte d’apporter des histoires plus vivantes aux joueurs et aux fans du monde entier”, a-t-il ajouté.

Wright avait également de nombreux antécédents chez Netflix. Il a déjà travaillé sur des émissions à succès comme Stranger Things et (certes controversées) 13 Reasons Why. Son nouveau rôle consistera à apporter les propriétés populaires de Riot à divers médias tels que l’animation et le cinéma.

Analyse : League ne va nulle part

Riot avait déjà de grands projets pour League of Legends en particulier. Non seulement le MOBA va bien sur PC (et mobile grâce à League of Legends : Wild Rift), mais d’autres projets sont également en cours. Riot travaille également sur un RPG League of Legends, Ruined King, ainsi qu’un jeu de combat actuellement nommé Project L.

League of Legends est le bébé de Riot, et en tant que l’un des jeux les plus populaires de la planète, il est tout à fait naturel que la société veuille étendre la propriété pour englober autant de formes de médias différentes que possible. L’embauche d’un ancien cadre de Netflix comme Brian Wright y contribue.

League of Legends regorge d’histoires et de personnages intéressants, nous sommes donc ravis de voir quels éléments du récit global de League pourraient être explorés dans les domaines du cinéma et de l’animation.

Espérons que l’expansion dans ces médiums ne sera pas trop, trop rapide, cependant. Il y a déjà pas mal de projets League of Legends en préparation, nous serions donc intéressés de voir Riot apporter d’autres propriétés, comme Valorant, sur nos plateformes de streaming préférées.

Les meilleures offres Netflix du moment