Les films de purge en streaming : comment les regarder avant la purge pour toujours

La purge (2013)

En 2022 (dang, c’est proche), le vendeur James Sandin (Ethan Hawke) est confiant que lui, sa femme, Mary (Lena Headey, membre de la distribution de Game of Thrones), et leurs deux enfants, Zoey (Adelaide Kane) et Charlie (Max Burkholder), sera à l’abri de la période d’anarchie de 12 heures instituée par le gouvernement fédéral ce soir avec le système de sécurité domestique dont il a, sans surprise, fait fortune. Cependant, peu de temps après le début du chaos, Charlie permet à un étranger désespéré (Edwin Hodge, frère aîné d’Aldis) d’entrer dans leur maison et la famille devient la cible d’un groupe d’envahisseurs masqués malveillants, mais astucieusement polis.

L’écrivain et réalisateur James DeMonaco a dévoilé sa vision d’un pays obsédé par la violence avec ce premier opus qui s’est avéré être un autre grand succès pour Blumhouse. Une réinvention politique du sous-genre du thriller d’invasion de domicile, The Purge – en streaming maintenant sur Peacock – n’était qu’un petit aperçu de l’anarchie que la franchise avait en réserve.

