Les films de super-héros DC et Marvel sont-ils vraiment ennuyeux maintenant?

Black Widow était un peu ennuyeux pour moi. C’est peut-être parce que je l’ai vu à la télévision via Disney Plus et non sur grand écran, ou peut-être que ce n’est pas du tout la faute du film – peut-être que j’ai juste passé trop de temps à regarder des films de super-héros au cours des 20 dernières années. L’enthousiasme pour ces films est absolument toujours là, mais le familier se sent maintenant vraiment familier.

Peut-être que Ray Winstone fait un accent russe n’est pas suffisant pour éblouir les méchants en 2021. Peut-être que je connais tellement l’origine du Soldat de l’Hiver que je ne pourrais pas être choqué par ce film reprenant le même tour d’assassin secret avec le Taskmaster. Peut-être que ce film aurait dû sortir en 2016, lorsque le personnage de Black Widow méritait vraiment son propre spin-off, et pas lorsque nous savons que ses actions dans cette préquelle sont sans conséquence pour l’intrigue globale du MCU.

Black Widow me semblait être un film de phase 1 ou 2 et une histoire d’origine pour un personnage que je connaissais déjà. Il n’y a pas une seule pièce d’action dans ce film qui briserait le top 10 du MCU.

Je ne m’ennuie pas des films de super-héros, mais je m’ennuie de certains films de super-héros – et quand les gens expriment leur ennui avec des parties du genre, comme le réalisateur James Gunn l’a fait le mois dernier, je pense que c’est généralement ce qu’ils veulent dire.

Le fait est que, bien que son dernier film ne soit pas l’un de mes préférés, Marvel fait des trucs expérimentaux ailleurs. Il est indéniable que WandaVision et Loki sur Disney Plus ont étendu le MCU d’une manière que vous n’auriez jamais prévue il y a une décennie, alors que nous n’avions toujours pas vu les Avengers s’assembler à l’écran. Ces émissions de télévision sont aussi fraîches que la fiction de super-héros à gros budget – et elles donnent à Black Widow un aspect très sûr en comparaison.

Ce n’est pas aussi simple que de dire que tous les films de super-héros sont ennuyeux ou qu’un studio en particulier le fait mal. Vraiment, le genre est devenu si grand que certains films de milieu de gamme sont tout simplement inévitables.

Trop familier ?

(Crédit image: Warner Bros.)

Lorsque Gunn a pesé sur l’état du genre, il n’a honnêtement rien dit de très surprenant ou controversé. Il n’était pas non plus précis sur les films ennuyeux.

“Il y a des gens qui essaient de faire des choses différentes avec les super-héros. Ce n’est donc pas une règle à 100% que tout le monde ne le soit pas, mais beaucoup de films de super-héros sont ennuyeux”, a déclaré Gunn dans une interview avec The Irish Times. “Et donc pour moi, je pense qu’il s’agit simplement d’apporter d’autres éléments.”

Plutôt que de nommer des noms ou de critiquer qui que ce soit, Gunn a expliqué à quel point le genre est si mature maintenant que vous devez le changer pour que les choses restent intéressantes – ou du moins, c’est comme ça que je l’ai lu.

“Je les aimais au début. J’étais vraiment excité quand ils ont commencé à faire ces films. C’était à propos des effets visuels quand j’ai vu Superman quand j’étais enfant. J’aime toujours ce film. D’accord, je sais, c’est un gars sur les fils et un écran bleu avec ce genre d’effets visuels merdiques. Et puis quand Iron Man est sorti, j’étais dedans. Vous pouvez faire voler un gars qui ressemble à un gars qui vole. Et c’était une belle chose de pouvoir faire. Mais si les films ne changent pas, ça va devenir vraiment, vraiment ennuyeux. “

Encore une fois, tout cela est tout à fait raisonnable. Le film de Gunn The Suicide Squad, qui vient de sortir aux États-Unis, est à peu près aussi radical que pour un film de DC ou de Marvel – un film de super-vilains qui n’a pas peur de tuer plusieurs membres de la distribution et d’être à la hauteur de son titre, terminé avec un script amusant et des fioritures visuelles passionnantes.

En ce qui concerne la contre-programmation aux histoires d’origine ennuyeuses, c’est définitivement le bienvenu. Et c’est exactement le type de grand swing que les studios de cinéma doivent prendre au fil des ans.

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures/ & © DC Comics)

Je n’essaierais pas de deviner quels films de super-héros Gunn avait en tête comme étant ennuyeux. Les trucs de super-héros auxquels nous ne répondons pas sont en grande partie subjectifs – personnellement, je me méfie le plus des histoires d’origine vanille et des suites qui ressemblent à des rechapés. Ceux-ci rendent le genre plus fatigué qu’il ne l’est en réalité.

Capitaine Marvel est à peu près la dernière histoire d’origine traditionnelle que je veux voir sur grand écran, que j’ai trouvée par cœur mais assez agréable, mais je sais qu’elles ne vont nulle part. Espérons que le Shang-Chi du mois prochain propose quelques diversions sur la formule.

Ces dernières années, j’ai personnellement trouvé des suites médiocres tout aussi peu inspirantes. Ce sont des films inférieurs à leurs prédécesseurs et qui ne parviennent pas à faire évoluer de manière significative le ou les personnages principaux. Thor: The Dark World en est un exemple assez clair car il est si célèbre, tout comme Iron Man 2, mais il y en a beaucoup de plus récents.

Je pensais que Ant-Man et la Guêpe de 2018 s’en sortaient super ennuyeux parce qu’il y avait une scène post-générique cool, et nous étions tous encore sous le choc de l’impact de Avengers: Infinity War – la pause offerte par un film plus facile à vivre était probablement le bienvenu. Mais c’est encore un autre film Marvel avec un non-événement d’un méchant que je sauterais volontiers sur une re-regarder. Le premier était bien meilleur.

Je classerais les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 comme tout aussi inutile. C’est un beau film de science-fiction, bien sûr, mais il a eu du mal à dire quoi que ce soit de nouveau sur son ensemble que nous n’avions pas déjà appris dans le premier film, et est venu équipé d’un mauvais papa de la taille d’une planète que tout le monde pouvait voir à venir. Lorsque vous rencontrez à nouveau les Gardiens dans Avengers: guerre à l’infini, la seule chose qui donne vraiment l’impression que les personnages ont changé depuis la fin du premier film, c’est que Mantis fait maintenant partie de leur groupe. Bien que, c’est peut-être parce que la mort de Yondu n’a pas fait grand-chose pour moi émotionnellement.

Wonder Woman 1984, cependant, pour choisir l’un des films de DC, était pire que les deux – un film trop long et confus où son personnage principal semblait réticent à lancer trop de coups de poing, même si elle a donné beaucoup de coups de pied dans le premier film . Il manquait de bons méchants et ne pouvait compter que sur la chimie de Gal Gadot avec Chris Pine. Encore une fois, nous n’avons rien appris de nouveau sur Diana, vraiment, à part avoir un aperçu de son processus de deuil à propos de son petit ami décédé.

(Crédit image : Warner Bros/DC Entertainment)

Cependant, aucune de ces séquelles plus faibles n’est symbolique d’un problème plus important; ils ne sont que le résultat inévitable d’un genre surpeuplé. J’hésite à dire un genre surpeuplé, car ce sont les deux années les plus en jachère pour les films de super-héros depuis longtemps, pour des raisons évidentes. Et ce n’est pas comme s’il y avait des signes que les gens s’ennuient de les regarder.

L’essentiel est de ne pas compter sur les films de super-héros comme seule source de nourriture culturelle. C’est alors que leurs limites deviennent évidentes.

Personnellement, je pense que nous obtenons juste assez de films forts (et, maintenant, d’émissions de télévision) avec une nouvelle tournure du matériel pour avoir l’impression qu’ils ne se répètent pas toujours. C’est comme n’importe quel autre genre populaire d’une certaine ampleur – tout ne sera pas de l’or, même si une grande partie vient des deux mêmes studios.

Le genre vaut trop d’argent pour qu’un seul studio risque de ne fabriquer que des produits de merde, même si je suis sûr que nous en verrons toujours beaucoup dans les années à venir malgré tout.

De plus, un film peut parfois offrir quelque chose de différent sans vraiment en recevoir le mérite. J’ai revu Birds of Prey plus tôt cette année et j’ai passé un moment formidable – à côté de ses visuels kitsch et de ses séquences de combat à la John Wick, il a une manière assez nouvelle de présenter chacun de ses personnages principaux et de montrer comment leurs histoires se recoupent. Il aurait perdu beaucoup d’argent, et il méritait mieux.

Il y a encore une bande passante tonale sérieuse dans la façon dont ces personnages de bandes dessinées font également le voyage vers le grand écran. Aussi rude que soit Venin en 2018, l’engagement de Tom Hardy à se parler à lui-même dans ce film l’a rendu vraiment distinctif. J’espère que la suite de cette année, qui a l’air ridicule, doublera les parties de ce premier film qui le rendaient un peu spécial et éliminera les trucs ennuyeux des gens qui parlent dans les laboratoires. Ils pourraient accidentellement s’inverser pour faire un grand film.

Si jamais vous vous ennuyez totalement avec les films de super-héros sans aucun signe de sursis, il est possible que vous veniez de découvrir les limites de combien ces justiciers de bandes dessinées de 30 à 80 ans peuvent vous ravir. Si cela fait naturellement partie de votre parcours avec ces films, c’est bien aussi.