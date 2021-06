Les films d’Indiana Jones : 10 œufs de Pâques secrets et sympas à surveiller

in

Le camée subtil de Dan Aykroyd dans Temple Of Doom

L’une des stars de 1941, avec sa co-vedette des Blue Brothers, John Belushi, est l’ancien membre légendaire de la distribution de Saturday Night Live, Dan Aykroyd. La comédie oubliée en temps de guerre serait sa première collaboration avec Steven Spielberg, mais pas la dernière. Cependant, seuls certains téléspectateurs aux yeux d’aigle le reconnaîtraient.

Dans Indiana Jones et le Temple maudit, alors qu’Indy, Willie et Short Round arrivent à un aéroport pour prendre un avion en provenance de Chine, ils sont accueillis par un homme nommé Weber, qui dit avoir organisé le transport pour eux à la dernière minute. Le rôle bref (caché derrière une fausse moustache et un accent britannique pas si convaincant) est en effet Dan Aykroyd.