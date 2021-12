Les films les plus attendus qui sortiront en salles en 2022

Nous sommes à quelques jours de dire au revoir à 2021 et avec lui vient le nouveau contenu de divertissementC’est le cas des salles de cinéma, qui pendant plus d’un an sont restées fermées à cause du virus.

Cependant, et heureusement, cela a été laissé de côté et ils viennent avec toutes les nouvelles, c’est pourquoi nous vous ferons savoir quels sont les meilleurs films qui sortira dans les salles du monde au cours de la prochaine année, qui s’annonce comme l’un des meilleurs.

C’est vrai, comme vous vous en souvenez peut-être, le monde du cinéma ne s’est pas du tout arrêté pendant l’éventualité sanitaire en 2021, car malgré l’éventualité, nous avons vu des premières vraiment impressionnantes sur le panneau d’affichage, l’un des plus réussis Spider-Man: No Way Home , cependant, ce n’est pas la fin.

Por otro lado, el año 2022 también será un buen año para el cine, por el hecho de que llegarán algunos de los títulos más esperados en muchos años, los cuales podrán satisfacer los gustos de todos los amantes del séptimo arte, puesto que literalmente habrá de tout.

Parmi certaines des sorties les plus attendues, nous aurons Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets, le 8 avril, Top Gun: Maverick le 27 mai, pour les enfants Lightyear le 17 juin et Red le 11 mars.

Il convient de noter que le cinéma de super-héros aura certaines des premières les plus impressionnantes, la plus attendue étant The Batman avec Robert Pattinson le 4 mars, DC League of super pets le 20 mai, suivi de Black Adam le 29 juillet, The Flash en novembre 22 et Aquaman 2 le 16 décembre.

Pendant ce temps, du côté de Marvel, nous aurons Morbius le 20 janvier, Doctor Strange et le multivers de la folie le 6 mai, Thor: Love and Thunder le 8 juillet, Spider-Man: Across the Spider-Verse Pt. 1 le 7 octobre, Black Panther : Wakanda Forever le 11 novembre pour n’en nommer que quelques-uns.

Cependant, pour être vrai, tout n’est pas du cinéma de super-héros, nous vous informons donc que vous pourrez profiter de films tels que Scream 5 le 14 janvier, Sonic 2 le 8 avril, John Wick : Chapter 4 le 27 mai, Jurassic Wolrd : Dominion le juin 10 et Avatar 2 le 16 décembre.

D’autre part, des projets comme Uncharted with Tom Holland, The Northman, The Williams method, Moonfall, Black phone, Elvis, Minions : Gru’s origin, Mission Impossible 7, Puss in Boots : The Last Wish et Super Mario : The Movie sont d’autres des titres que vous pourrez apprécier tout au long de 2022.