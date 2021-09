Les films peuvent passer moins de temps dans les salles, passer plus rapidement en OTT

in

Les analystes d’Edelweiss soulignent que les acteurs OTT construisent leurs bibliothèques de contenu compte tenu de l’opportunité du marché. Les séries étrangères, y compris les versions doublées de séries coréennes, allemandes et turques, attirent beaucoup, ont-ils observé.

Alors que les salles de cinéma mettent plus de temps à ouvrir que prévu et que le public n’y afflue pas vraiment en masse, les négociations entre les parties prenantes sur la durée de la fenêtre de sortie en salles – dernièrement vue pour Thalaivi – s’intensifient. Un initié de l’industrie a déclaré à FE que “les discussions de fenêtre s’effondrent” en ce sens qu’il n’y a plus de règles. “Chaque producteur négocie ses propres conditions avec les exploitants”, a déclaré la personne. Les cinémas PVR ont annoncé qu’ils réduiraient la fenêtre de cinéma de moitié à 4 semaines dans un avenir proche.

Bien que la plupart des États autorisent un taux d’occupation de 50 % pour les salles de cinéma, il existe une certaine hésitation de la part des téléspectateurs ; en particulier ceux de plus de 40 ans et qui achètent généralement des billets à prix élevé.

Cela signifie que les producteurs resteraient ouverts à la sortie de leurs films directement sur les plateformes OTT. “Si les collections au box-office ne sont probablement pas aussi bonnes qu’on aurait pu s’y attendre – Bell Bottom n’a pas très bien réussi – nous pourrions voir plus d’accords être conclus pour les plateformes de streaming”, a observé un autre initié de l’industrie cinématographique.

Les chiffres d’audience des plates-formes OTT de l’ordre de 300 millions – comme indiqué par certaines agences de suivi – semblent un peu exagérés. Mais les experts sont convaincus que le nombre de téléspectateurs OTT pourrait bien avoir franchi les 100 millions avec le nombre d’abonnements payants bien inférieur à environ 30-35 millions. La bonne nouvelle pour les joueurs OTT est que selon les tendances observées jusqu’à présent dans l’année, les abonnements payants devraient augmenter de 15% par rapport à 2020, tandis que le nombre de téléspectateurs devrait augmenter d’environ 20%. . En perspective, les salles de cinéma attirent chaque année quelque 100 millions de spectateurs.

« La bataille pour l’immobilier au téléphone se poursuit cependant avec une personne n’utilisant en moyenne que deux applications », observe Jehil Thakkar, associé chez Deloitte India. Thakkar pense que le contenu régional est le moteur de la croissance, tout comme les nombreux films qui sortent sur les plateformes de streaming. “La différence en 2021, c’est que beaucoup de nouveaux contenus sont arrivés sur les plateformes”, a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, les exposants pourraient voir une autre année de collections modérées. « Les exposants doivent réduire les risques liés aux films dans un sens. Même s’ils diffusent du contenu OTT vieux d’un an, il y aura un public énorme qui n’y aurait pas été exposé », a observé Ashish Pherwani, partenaire chez EY.

