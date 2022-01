Les films qui fêtent leur anniversaire en 2022

2022 est une année particulière car le monde assiste progressivement à une ouverture qui, malgré ses difficultés, est porteuse de belles promesses. L’un d’eux bien sûr sont les films qui nous permettent de nous connecter en tant qu’humanité à ces histoires qui nous émeuvent, nous excitent et nous rapprochent des autres. Ce nouveau retour au soleil nous invite également à voir à travers le rétroviseur, vers les œuvres que nous avons vues à un moment donné et qui méritent d’être rappelées, car ce sont des classiques, elles ont toujours quelque chose à nous dire.

Voici la liste de certains des films qui célèbrent leur anniversaire cette année et que nous savons que vous aimerez revoir :

Anniversaire #10 (sortie 2012)

Django Unchained (Quentin Tarantino) The Avengers (Joss Whedon) Jagten (Thomas Vinterberg) Skyfall (Sam Mendes) Prometheus (Ridley Scott) The Hobbit : An Unexpected Journey (Peter Jackson) Project X (Nima Nourizadeh) The Place Beyond the Pines (Dir Derek Cianfrance)

Anniversaire # 20 (sorti en 2002)

Spider-Man (Sam Raimi) Signs (Night Shyamalan) Gangs of New York (Martin Scorsese) 28 jours plus tard (Danny Boyle) Le pianiste (Roman Polanski) Panic Room (David Fincher) Amarte Duele (Fernando Sariñana)

Anniversaire # 30 (sorti en 1992)

Batman Returns (Tim Burton) Reservoir Dogs (Quentin Tarantino) Candyman (Bernard Rose) Malcolm X (Spike Lee) Aladdin (Ron Clements, John Musker) Scent of a Woman (Martin Brest) El Mariachi (Robert Rodríguez) A Few Good Men ( Rob Reiner) Unforgiven (Clint Eastwood) Le garde du corps (Mick Jackson) Dracula de Bram Stoker (Francis Ford Coppola)

40e anniversaire (1982)

Blade Runner (Ridley Scott) The Thing (John Carpenter) Gandhi (Dir. Richard Attenborough) ET l’extraterrestre (Steven Spielberg) Poltergeist (Dir. Tobe Hooper)

50e anniversaire (1972)

Le Parrain (Francis Ford Coppola) Solaris (Andréi Tarkovski) Frenzy (Alfred Hitchcock) Anthony et Cleopatra (Charlton Heston) Pink Flamingos (John Waters)

Anniversaire # 60 (1962)

Lawrence d’Arabie (David Lean) Dr No (Terence Young) Lolita (Stanley Kubrick) Le jour le plus long (Darryl F. Zanuck, Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald)

70e anniversaire (1952)

Le martyr du Calvaire (Miguel Morayta)

80e anniversaire (1942)

Mille et Une Nuits (John Rawlins)

Anniversaire # 90 (1932)

Tarzan l’homme singe (John Derek)

100e anniversaire (1922)

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Friedrich Wilhelm Murnau)