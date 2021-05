Les films rapides et furieux en streaming: comment les regarder avant F9

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

En un rien de temps, nous serons tous dans les salles pour voir ce que Dominic Toretto et son équipe nous réservent avec Fast and Furious 9, alias F9. Mais avec autant de temps écoulé entre la sortie de la dernière entrée de la série principale – Le destin des furieux en 2017 – et le neuvième épisode épique, il est prudent de dire que beaucoup d’entre nous ont oublié les détails les plus fins de la franchise et veulent être pris au courant. Pour certains d’entre nous, les «Fast Fridays» d’Universal Pictures ont servi d’avenue pour capturer les huit épisodes de la «Fast Saga» avant la sortie de F9 le 25 juin. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts à aller au cinéma ou peut-être ceux qui n’ont pas accès à l’un des cinémas sélectionnés, vous n’avez pas de chance.