Les films ‘Spider-Man’ de Marvel seront-ils sur Netflix?

Les films “ Spider-Man ” de . Marvel: seront-ils disponibles sur Netflix?

Regarder tous les films et émissions qui composent l’univers cinématographique Marvel est devenu beaucoup plus facile avec les débuts de Disney Plus, mais il est toujours difficile de trouver un personnage assez remarquable que tout le monde veut voir.

Ni Spider-Man: Homecoming (2017) ni Spider-Man: loin de chez soi (2019) ne sont dans l’application de streaming Disney car Sony Pictures détient les droits de distribution des deux films. Mais un nouveau partenariat entre Netflix et Sony pourrait signifier que les films Spider-Man sont enfin largement disponibles pour le public en streaming.

Selon le Wall Street Journal, l’accord annoncé le 8 avril débutera en 2022 et garantit que “les futurs films ‘Spider-Man’ et autres films basés sur des personnages Marvel sur lesquels Sony a les droits, dont Morbius et Venom”, ils le feront atterrir sur Netflix ensuite. leur carrière théâtrale.

Spider-Man: Homecoming – Trailer 3Mission suivante: comprendre comment fonctionnent toutes les combinaisons de tireurs Web. Regardez la nouvelle bande-annonce “Spider-Man: Homecoming” maintenant – dans les salles le 7 juillet. ► Abonnez-vous à Marvel: bit.ly/WeO3YJ Suivez Marvel sur Twitter: twitter.com/marvel Comme Marvel sur FaceBook: facebook.com / Marvel Pour même plus de nouvelles, restez à l’écoute de: Tumblr: marvelentertainment.tumblr.com/ Instagram: instagram.com/marvel Google+: plus.google.com/+marvel/ Pinterest: pinterest.com/marvelofficial/2017-05-24T07:07:37Z

Bien que cela ne révèle pas l’avenir de la diffusion en continu des deux premiers films de Spider-Man mettant en vedette Tom Holland, WSJ déclare: “Obtenir l’accès aux titres Marvel était une incitation clé pour Netflix.” Cependant, pour l’instant, Starz détient toujours les droits sur les films de Sony Pictures jusqu’au reste de 2021 et reste le seul endroit où voir Spider-Man: loin de chez soi.

Sony et Marvel Discord ont presque conduit à une sortie MCU pour “ Spidey ”

En août 2019, Sony a annoncé à la consternation des fans que la saga Spider-Man se déroulerait sans l’aide de Marvel Studios. Cela signifiait que, même si Peter Parker des Pays-Bas avait déjà fait des apparitions dans Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, le personnage disparaîtrait brusquement et indéfiniment du MCU.

SPIDER-MAN: LOIN DE MAISON – Bande-annonce officielle⚠️ [SPOILERS AHEAD] ⚠️ Il est temps d’intensifier. Regardez la nouvelle bande-annonce de #SpiderManFarFromHome maintenant et obtenez vos billets aujourd’hui: bit.ly/FarFromHomeTix spidermanfarfromhome.movie Suivez-nous sur les réseaux sociaux: facebook.com/SpiderManMovie twitter.com/SpiderManMovie instagram.com/SpiderManMovie Abonnez-vous à Sony Pictures pour un contenu exclusif: bit .ly / SonyPicsSubscribe Suite aux événements de Avengers: Endgame, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde… 2019-05-06T13: 00: 32Z

Mais le tollé des fans et même de Holland lui-même a ramené Marvel et Sony à la table des négociations et s’entend avec l’avenir de Spider-Man.

Après quelques retards dus à la pandémie COVID-19, Spider-Man: No Way Home devrait sortir le 17 décembre 2021. Jamie Foxx et Alfred Molina devraient reprendre leurs rôles d’Electro et de Docteur Octopus du précédent Spider- Franchises de l’homme. Selon les rumeurs, deux anciens Peter Parkers, Tobey Maguire et Andrew Garfield, feraient également des apparitions, bien que Holland dise que cela ne se produit pas.

L’identité de Spider-Man a été révélée dans ‘Far From Hom

Alors que Spider-Man: No Way Home sera le huitième film à présenter votre sympathique quartier Spider-Man, il sera unique de manière significative – tout le monde sait maintenant que Peter Parker est celui qui est sous le masque. Tobey Maguire et Andrew Garfield ont réussi à cacher ce secret à tout le monde, à l’exception de quelques personnages sélectionnés au cours de leurs carrières respectives en tant que Parker, mais le secret de Holland a été gâché par Mysterio de Jake Gyllenhaal.

Dans une scène de mi-crédits dans Spider-Man: loin de chez soi, Mysterio a posté des images trafiquées de son dernier duel avec Parker qui le considérait comme l’auteur d’un déchaînement meurtrier. Dans ses derniers instants, Mysterio a également révélé que Peter Parker était en fait Spider-Man. Ce message a été diffusé dans toute la ville de New York et vraisemblablement dans le monde.

Spider-Man: loin de chez soi (2019) – Spider-Man vs. Scène Mysterio (9/10) | Movieclips Spider-Man: loin de chez soi – Spider-Man vs. Mysterio: Spider-Man (Tom Holland) doit compter sur son “Peter-tingle” pour vaincre Mysterio (Jake Gyllenhaal). ACHETEZ LE FILM: fandangonow.com/details/movie/spider-man-far-from-home-2019/MMV8B84105FF6EDDBB2DA19A2E3DF9CB36BB?cmp=Movieclips_YT_Description Regardez le meilleur Spider-Man: Far From Home scènes et liste de clips: youtube.com PLZbXA4lyCtqoETY5tTEKJdQHNRF03muTd DESCRIPTION DU FILM: Les vacances relaxantes en Europe de Peter Parker prennent une tournure inattendue lorsque Nick Fury se présente à son hôtel… 2019-09-17T17: 43: 40Z

Alors que peu de héros du MCU ont tenté de cacher leur identité, Spider-Man était l’un des rares à garder son visage et son nom complètement cachés au public. Pour la première fois dans l’histoire cinématographique moderne du super-héros, Parker devra faire face aux ramifications du monde en sachant exactement qui il est.

