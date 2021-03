Ces super-héros sont sur le point d’être bardés.

Les quatre films «Avengers» des quatre studios Marvel sont en train d’être repensés alors que Shakespeare joue dans un prochain livre, qui devrait être publié le 28 septembre.

«Assemblez-vous, Ye Avengers!» annonce la description de « William Shakespeare’s The Avengers: The Complete Works » sur le site Web de l’éditeur indépendant Quirk Books, basé à Philadelphie. «Et si la franchise cinématographique la plus épique de tous les temps avait été écrite par le plus grand dramaturge de tous les temps? Ne me demande plus!

Le récit shakespearien sera écrit par l’auteur à succès Ian Doescher, basé à Portland, dans l’Oregon, qui a déjà repensé la franchise «Star Wars» comme une œuvre de Bard of Avon.

En plus de «la mesure et le vers authentiques», l’éditeur promet également que la nouvelle version des films classiques des personnages de bandes dessinées comprendra des mises en scène et des «œufs de Pâques amusants» dans un nouveau format «entièrement fidèle» mais frais. Tout le monde, de Captain America à Groot («Tis I!») Recevra des monologues, des dialogues et des illustrations en couleur dans la parodie.

Le livre est actuellement disponible en pré-commande via divers libraires, y compris Amazon, où il est au prix de 34,99 USD pour un exemplaire relié et de 15,99 USD pour le Kindle.

Une image de « Avengers: Endgame. » © Walt Disney Co./courtoisie Evere

Dans d’autres nouvelles de «Avengers», Disney a annoncé cette semaine qu’il sortira «Black Widow» – le film dirigé par Scarlett Johansson sur le membre fréquent des Avengers – simultanément dans les salles et sur Disney + le 9 juillet. Le film a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus et a vu sa date de sortie repoussée à plusieurs reprises.

On pense que la décision de créer le film en même temps pour les téléspectateurs dans les théâtres et sur leurs canapés est peut-être une tendance post-pandémique.

Plus tôt ce mois-ci, « Avatar » a dépassé « Avengers: Fin de partie » en tant que film le plus rentable au monde. Le retour de l’épopée à la première place a eu lieu après sa réédition en Chine, où elle a rapidement gagné 8 millions de dollars en une seule journée.

« Avengers: Endgame » n’est plus le film le plus rentable au monde, après avoir été dépassé par « Avatar » ce mois-ci. © Walt Disney Co./courtoisie Evere