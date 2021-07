Les films The Walking Dead arrivent toujours – mais vous pourriez avoir une longue attente

Les films Walking Dead mettant en vedette le personnage d’Andrew Lincoln, Rick Grimes, prennent un certain temps parce que les producteurs veulent bien faire les choses, selon le créateur de bandes dessinées Robert Kirkman. Même si une bande-annonce pour le premier film basé sur l’émission télévisée The Walking Dead a été dévoilée en juillet 2019, les films restent apparemment en pré-production deux ans plus tard.

Lorsqu’on lui a demandé la date de sortie lors de son panel préenregistré Comic Con at Home le week-end dernier (via GameSpot), Kirkman a déclaré “Je ne peux pas vous dire” à propos de la date de sortie. “Je pourrais lancer une date amusante. Je ne sais pas. Ce sera certainement avant 2032. J’aimerais qu’il y ait plus de mises à jour.”

Il semble que des progrès soient réalisés, cependant, avec Kirkman taquinant qu’il y a des “trucs passionnants qui se passent dans les coulisses”, et qu’il est frustré car les fans sont qu’ils n’en ont pas encore dit grand-chose.

“Tout ce que je dirai, nous ne voulons pas d’un mauvais film de Rick Grimes, n’est-ce pas? Nous voulons un film incroyable de Rick Grimes et donc tout le monde dans les coulisses s’assure que lorsque cela sortira, cela vaut la peine d’attendre, et il est en fait le voyage de construction du personnage spécial de Rick Grimes que tout le monde veut qu’il soit. Et donc nous n’allons pas précipiter cette chose, et nous allons nous assurer que c’est parfait. “

En avril, GamesRadar a rapporté qu’Andrew Lincoln avait déclaré qu’il espérait tourner les films au printemps (donc quelque temps entre mars et mai) – il est possible que la pandémie ait ralenti les choses, mais cela pourrait aussi être dû aux créateurs essayant pour coller l’atterrissage avec ces films.

L’extraordinaire des effets Greg Nicotero l’a souligné lors d’une conversation avec Comic Book ce week-end. “J’aimerais savoir, et j’aimerais pouvoir dire [when it’s happening]. J’ai lu une variété de brouillons des scripts au cours des derniers mois. Ils s’assurent vraiment de bien faire les choses.”

Découvrez le premier teaser 2019 ci-dessous, qui promet que le film sortira en salles :

Quoi de neuf avec The Walking Dead ?

The Walking Dead revient pour sa onzième et dernière saison le 22 août 2021 aux États-Unis, qui durera 24 épisodes. Pendant ce temps, la série dérivée Fear the Walking Dead débutera sa septième saison le 17 octobre 2021.

Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas en avoir assez de cet univers, la série pour adolescents The Walking Dead: World Beyond est de retour pour sa deuxième et dernière saison le 3 octobre 2021.

C’est donc une année énorme pour la franchise post-apocalyptique – et c’est avant que les films de Rick Grimes ne soient mis en production.

En plus de cela, l’émission d’anthologie Tales of the Walking Dead est également en préparation, ainsi qu’un spin-off de l’émission principale basée sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride).

Analyse : De combien de plus de The Walking Dead le monde a-t-il besoin ?

Le fait est que ces émissions existent parce que The Walking Dead fait désormais partie intégrante de notre culture populaire. Alors que les cotes américaines de l’émission principale ont considérablement diminué au fil du temps, c’est à peu près le cas de n’importe quelle émission à l’ère du streaming – c’est sans aucun doute lucratif, même si cela fait de nombreuses années que c’était la nouvelle tendance à la télévision.

À bien des égards, The Walking Dead et Game of Thrones forment une paire. Ils ont lancé une nouvelle ère de spectacle de genre adulte élevé à la suite des finales de Lost et Battlestar Galactica – en effet, l’existence d’adaptations modernes comme The Boys et The Stand doit quelque chose à The Walking Dead, car cela montrait que vous pouviez faire quelque chose de film- qualité sur le petit écran sans beaucoup de compromis visibles.

The Walking Dead est également unique en ce sens qu’il existe sous de nombreuses formes au-delà du spectacle principal. En plus de ses retombées, les bandes dessinées – qui se sont terminées subitement en 2019 – se déroulent dans leur propre univers avec une séquence d’événements différente de celle de la série.

Et en plus de cela, les jeux The Walking Dead racontaient une histoire totalement différente de la série. Leur personnage principal, une jeune femme appelée Clementine, vient de faire ses débuts dans l’univers de la bande dessinée le mois dernier dans une série intitulée Skybound X.

Donc, à ce stade, Rick Grimes n’est vraiment qu’une petite partie d’une histoire beaucoup plus vaste.