Les films Venom, Spider-Man et d’autres titres Marvel arriveront sur la plate-forme

Disney + propose actuellement presque tous les films de l’univers cinématographique Marvel à ce jour. Avec l’ajout de Fox à Disney, les films X-Men ont également trouvé leur place sur le service de streaming. Cependant, l’une des principales sagas Marvel absentes de Disney + est Spider-Man, car Sony détient les droits de distribution. Grâce au nouvel accord entre les entreprises, la franchise est également visible sur la plateforme.

Sony a annoncé un nouvel accord avec Disney qui permet à Spider-Man et à d’autres films Marvel et Sony de venir sur Disney + et d’autres plates-formes Disney telles que Hulu.

«Cet accord historique pluriannuel et indépendant de la plate-forme garantit à l’équipe Disney Media and Entertainment Distribution une énorme flexibilité et une large gamme de possibilités de programmation pour tirer parti de la large gamme de films d’action et de famille primés de Sony dans tous nos services et chaînes linéaires. C’est une victoire pour les fans, qui bénéficieront de la possibilité d’accéder au meilleur contenu de deux des studios les plus prolifiques d’Hollywood sur une multitude de plates-formes de visionnage et d’expérience », a déclaré Chuck Saftler, directeur de l’exploitation d’ABC, Freeform. Et FX Networks, et les acquisitions de Disney’s Media and Entertainment Distribution dans un communiqué.

«Cet accord pionnier confirme la valeur unique et durable de nos films pour les amateurs de films et de plateformes. Nous sommes ravis de faire équipe avec Disney pour offrir nos titres à leurs téléspectateurs et abonnés. Cet accord consolide un élément clé de notre stratégie de distribution de films, qui consiste à maximiser la valeur de chacun de nos films, en les mettant à disposition des consommateurs dans toutes les fenêtres avec un large éventail de partenaires clés », a ajouté Keith Le Goy, président de Sony Pictures Distribution et réseaux de divertissement dans le monde.

Début avril, Sony a annoncé un autre accord avec Netflix pour des droits de paiement et de coproduction exclusifs. Cela signifie que les nouveaux films Sony sortis dans les salles de 2022 à 2026 n’atteindront Disney + et les autres plates-formes qu’après leur sortie sur Netflix.

Source: Cependant