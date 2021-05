Les fils de Kemet rendent hommage à la beauté noire en ramassant votre croix brûlante

Suite à la sortie de leur album acclamé par la critique, Noir vers le futur, Le groupe de jazz londonien Sons of Kemet a sorti un nouveau visuel pour leur single «Pick Up Your Burning Cross».

Pour «Pick Up Your Burning Cross», le groupe de base – Theon Cross (tuba), Edward Wakili-Hick (percussions), Tom Skinner (percussions) – a recruté deux musiciens américains: le chanteur-compositeur Angel Bat Dawid de Chicago et le poète-activiste Maure Mère de Philadelphie, pour émouvoir sur la force qu’il faut pour lutter pour le pouvoir noir.

Dans le visuel réalisé par Ashleigh Jadee, l’actrice nigériane-britannique Kelechi Okafor confronte l’imagerie dominante de la beauté blanche partout où elle se tourne, des kiosques à journaux aux comptoirs de beauté. Se sentant abattue, elle se met à danser et apprend à embrasser sa propre beauté et son pouvoir.

«Renouez avec les énergies ancestrales en affrontant vos peurs et vos insécurités», a déclaré le saxophoniste et chef d’orchestre Shabaka Hutchings dans un communiqué. Jadee a également réalisé la vidéo du single «Hustle» du groupe de jazz pionnier.

Le morceau frénétique est l’un des nombreux moments forts de leur nouvelle version du légendaire Impulse! Étiqueter. Avec des invités spéciaux tels que les animateurs de Grime D Double E et Kojey Radical, le poète britannique Joshua Idehen et d’autres artistes talentueux, Black To The Future est une affaire plus importante que les précédents disques de Sons of Kemet. Le LP trouve le quatuor basé au Royaume-Uni tirant sur tous les moteurs et explore «une danse éloquente entre colère et joie», écrit The Guardian.

«Il célèbre l’expérience des Noirs – à travers la poésie orale, la danse afro-caribéenne et New Orleans Second Line – comme un moyen d’inciter les auditeurs à trouver leurs propres solutions», ajoute Esquire.

Hutchings dit: «Black to the Future est un poème sonore pour l’invocation du pouvoir, du souvenir et de la guérison. Il dépeint un mouvement pour redéfinir et réaffirmer ce que signifie lutter pour le pouvoir noir.

L’album fait suite à la sortie en petits groupes nominée pour le prix Mercury 2018, Your Queen Is A Reptile.

Achetez ou diffusez Black to the Future.