Les fils de Robert Trujillo et Scott Weiland lancent le nouveau groupe Blu Weekend

WEEK-END BLEU, le nouveau groupe avec les fils de Scott Weiland et Robert Trujillo, a fait ses débuts en direct dimanche dernier (27 juin) au iHollywood Film Fest after-party au Woman’s Club Of Hollywood.

Noé Weiland et Tye Trujillo précédent joué ensemble dans SUSPECT208, le projet rock de courte durée qui mettait également en vedette le batteur Londres Hudson, le fils de GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer.

Avant la représentation, Cravate a été demandé par “The Blairing Out With Eric Blair Show”comment WEEK-END BLEUle son de diffère de celui de SUSPECT208. Il a dit: “Je suppose que nous avons plus une ambiance punk. Ce que nous allons jouer ce soir sera plus une ambiance punk. Parce que nous allons jouer une chanson [called] ‘Attaque de requin’, jouant l’un des Noéde vieilles chansons. Donc ça devrait être assez amusant.”

Alors qu’il n’avait que 12 ans, Cravate rempli pour le bassiste Reginald “Champ” Arvizu pour CORNtournée en Amérique du Sud après champêtre n’a pas pu faire les spectacles en raison de “circonstances imprévues”. On lui a demandé s’il était prêt à jouer avec CORN maintenant que champêtre est une fois de plus absent de la prochaine tournée du groupe, Cravate a déclaré: “Je suis prêt. Je connais les chansons depuis un certain temps, donc j’ai mon expérience de jeu. S’ils sont intéressés, je suis évidemment plus que prêt à aller jouer avec eux.”

Cravate, qui a déjà joué en live avec TENDANCES SUICIDAIRES, a déclaré à l’Australie Mur de son l’année dernière qu’il écoute « des variétés de différents types de musique. Parfois, j’écoute MAUVAIS CERVEAU ou alors TUEUR, jusqu’au hip-hop moderne”, a-t-il révélé. “J’aime m’inspirer de chaque genre que j’écoute.”

Lorsque certains fans et journalistes ont établi des parallèles entre le son de SUSPECT208le premier single de , “Très attendu”, et celui de Noé et Londresgroupe des pères REVOLVER EN VELOURS, Noé dit au “Appétit pour la distorsion” podcast que les similitudes musicales n’étaient pas intentionnelles. “Je n’ai pas essayé de faire ça ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. “Je n’écris pas de chansons; je les trouve juste sur le champ. J’entends un instrumental ou quelque chose comme, comme, 30 secondes à une minute, je l’arrête, je le mets instantanément et je commence à l’enregistrer par moi-même. Et au fur et à mesure, je commence à proposer des choses différentes. Je n’essayais pas de ressembler à quoi que ce soit. Ma voix pouvait sonner complètement différemment, ce qu’elle fait dans la plupart des [other songs]. C’est une toute petite partie de ma voix, cette chanson.”

WEEK-END BLEU est:

Tye Trujillo – Basse



Noé Weiland – Voix



Jackson Morris – Tambours



Antoine Laurie – Guitare